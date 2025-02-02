川普加稅大刀揮向陸 陸學者：或以「一攬子措施」反制

美國總統川普上任才不滿2周，已在1日正式簽署行政令，對大陸商品加徵10%關稅，中美貿易戰一觸即發。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯研判，大陸這次不會只採取報復性關稅反制，而將採「一攬子措施」，應對上要比川普首任期處於相對有利地位。

新加坡《聯合早報》引述吳心伯分析指出，中方可能採取的一攬子措施，包括實施出口管制，收緊對美國出口稀有金屬、無人機關鍵零組件等；此外，美國對大陸大規模加徵關稅將增加自身通膨壓力，這都將使中方在因應美國加徵關稅方面，比川普首任處於相對有利位置。

吳心伯指出，通膨不僅是極具挑戰性的經濟問題，也是政治敏感問題。這是川普第1任期沒遇到的問題。他並指，既然美國拿芬太尼問題「說事」，作為對大陸加徵關稅的理由，大陸跟美國在這個環節的合作意願可能下降。

川普在競選期間揚言，要對大陸商品徵收60%或更高的關稅，目前僅對大陸加徵10%關稅。《聯合早報》綜合多名學者意見指出，川普很可能把關稅當手段，逼大陸在談判桌上讓步，「相信川普會逐步把關稅幅度調高」。

另外，《大公報》報導，大陸國際問題專家周虎城指出，在川普期望百日內訪問北京的談判周期間，對大陸加徵關稅，或是摸索中方對美政策底線的嘗試。

大陸商務部研究院學位委員會委員白明則指，大陸透過年底推出的一系列新政策，包括持續放寬免簽、首次提出穩股市穩樓市增強市場信心、加碼「兩新」政策提振消費、取消外貿補貼、提高職工工資等，以「組合拳」提振內需、提高抗擊外部衝擊能力，加上外貿依存度大減，相信能更有效應對加徵關稅衝擊。

香港經濟學者徐家健向《香港電台》表示，美國對大陸貨品加10%關稅的同時，亦對加、墨加徵更大幅度關稅，加上對大陸加徵的關稅，會被消費者及生產商分別吸收，因此認為不會太削弱大陸貨品競爭力，預料中美雙方將在未來數月談判磋商。

徐家健表示，因應美方目前的加稅幅度，人民幣的貶值壓力較預期小，相信人行（大陸央行）將人民幣貶值的幅度會少於10%，他認為，目前市場上的不確定因素，或要幾個月才可以逐步消化。

針對美方宣布對大陸輸美產品加徵10%關稅，大陸外交部、商務部發言人2日皆表示強烈不滿，堅決反對，強調中方將向WTO提起訴訟，且將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益，並指此舉勢必影響雙方今後禁毒合作。