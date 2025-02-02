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長江存儲新NAND 追趕三星…量產第五代3D產品

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
儘管面臨美國出口限制和實體清單的重重壓力下，但加拿大諮詢機構TechInsights分析，長江存儲已開始出貨第五代3D NAND記憶體晶片。（美聯社）
儘管面臨美國出口限制和實體清單的重重壓力下，但加拿大諮詢機構TechInsights分析，長江存儲已開始出貨第五代3D NAND記憶體晶片。（美聯社）

儘管面臨美國出口限制和實體清單的重重壓力下，但加拿大諮詢機構TechInsights分析，長江存儲已開始出貨第五代3D NAND記憶體晶片，該晶片共有294層，有232個有效層。儘管長江存儲在技術開發受到諸多限制，但是已經成功地將密度提高到行業相同的水準，成為全球NAND快閃記憶體市場的有力競爭者。

IT之家報導，在全球半導體晶片市場中，記憶體晶片的需求量僅次於處理器晶片。長期以來，市場一直由三星、SK 海力士、美光以及威騰電子等國際巨頭所壟斷，大陸市場也不例外。

根據大陸海關數據，2024年積體電路進口金額人民幣2.7兆元，年增11.8%。其中最大類別的是「處理器及控制器」，金額是人民幣1.3兆元；其次是進口「記憶體」，金額是人民幣7,000億左右，占據全部進口額的四分之一左右。

然而，隨著大陸國產記憶體晶片技術的持續突破，以及本土廠商的崛起，大陸記憶體晶片產業已開始反攻。

儘管SK海力士和三星在NAND技術上仍處於領先地位，SK海力士已成功量產321層NAND快閃記憶體，而三星也已開發出400層堆疊NAND快閃記憶體技術。長江存儲也正快速追趕，Xtacking 5.0架構已基本開發完成，未來將與SK海力士的321層晶片匹敵，甚至超越。

另一家大陸國產記憶體晶片龍頭，長鑫存儲也推出DDR5第七代記憶體，打破了三星、SK 與美光在DDR5上的壟斷。雖然大陸國產DDR5的製程在17.5奈米左右，與三星等國際大廠的水平仍有差距，但差距已不大。

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