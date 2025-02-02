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陸證監會主席喊話 資本市場凸顯投資價值

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸證監會主席吳清近日於《求是》雜誌刊發題為「奮力開創資本市場高質量發展新局面」文章表示，2025年大陸資本市場面臨的形勢仍然複雜多變，外部輸入性風險加大與內部風險因素交織疊加。但從總體上看，宏觀政策取向更加積極有為，逆周期調節力度加大，資本市場自身投資價值進一步凸顯。

吳清強調，堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。強化境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，加強對資金流向、投資者行為的監測分析。會同中國人民銀行（大陸央行）等相關方面更好發揮兩項結構性貨幣政策工具效用，豐富穩市政策工具，做好增量政策儲備。做好債券市場風險防控，落實好金融支持地方政府化債等政策措施。

吳清指出，即使大陸上市公司總量已經不少，但頭部上市公司科技含量還不高，支持科技創新和產業轉型升級的作用發揮不夠充分。因此要研究專門政策安排，調整境外上市備案制度，穩步拓展資本市場跨境互聯互通，優化合格境外投資者制度。

此外，中長期資金總量仍然明顯不足，引領作用發揮不充分，因此推動各類中長期資金全面建立長周期考核機制，提高投資A股規模和比例。

並深化公募基金改革，推動建立與投資者利益綁定的考核評價和激勵約束機制，繼續大力發展權益類公募基金，支持指數化投資高質量發展。

中國人民銀行 資本市場 風險

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