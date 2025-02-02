聽新聞
0:00 / 0:00
陸金價攀高 各地買氣不減
春節長假期間，國際黃金價格再創歷史新高。而在大陸，春節買金熱隨著金價升溫，金店調價也相當敏銳。儘管金價走高，但在深圳、上海等地區不少金店可見排隊購金。
分析指出，人民幣金價可能受益於春節傳統消費旺季所帶來的實物需求上升的驅動，對境內外價差構成進一步提振，邊際支撐境內黃金資產表現。
今年以來金價一路攀升，年內累計漲幅近8%。1月30日，現貨黃金最高漲至2,799.86美元／盎司，刷新歷史高位；1月31日COMEX黃金期貨最高漲至2,859.5美元／盎司，刷新歷史高位。
春節期間，大陸消費者購買黃金的熱情高漲，原因包括在春節期間有自用或送禮的需求，其次是黃金作為一種傳統保值資產，即使2025年黃金價格處於高位，但仍有消費者認為其具有投資價值，尤其是在經濟不確定性增加的背景下，黃金的避險屬性依然吸引人。
展望2025年，中金公司研報指出，人民幣金價較之美元金價或將實現更大漲幅，主要驅動力有兩個。
一是川普就任美國總統，一味大幅提升利率扼殺通膨的概率也較小，目前已處於歷史高位的美國實際利率有望回落，有利金價上行；二是逆全球化趨勢進一步深化，全球央行購金趨勢仍將延續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言