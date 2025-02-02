陸春節手機熱銷 補貼奏效

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸商務部於春節前推出手機、平板和智慧手表購新補貼方案，大幅刺激大陸手機、平板和智慧手表在春節的銷售表現。 （財聯社）
大陸商務部於春節前推出手機、平板和智慧手表購新補貼方案，大幅刺激大陸手機、平板和智慧手表在春節的銷售表現。 （財聯社）

大陸商務部於春節前推出手機、平板和智慧手表新補貼方案，大幅刺激相關商品春節銷售表現。一家手機品牌銷售店的店長表示，春節期間，消費者選購手機的需求大增，不僅客流量比月初翻倍，門市銷量更增長兩倍以上，銷售目標已經提前達成。

機構分析，補貼政策有助於市場快速去化現有庫存，但如果本輪補貼提前透支了後續的消費需求，補貼期結束後市場可能面臨一次明顯的需求回落。

大陸商務部等多部門此前印發「手機、平板、智慧手表（手環）購新補貼實施方案」，自1月20日起，部分省市開啟手機、平板等數位「國家補貼」措施。個人消費者購買單件銷售價格不超過人民幣6,000元的手機，按產品最終銷售價格的15%享受補貼，每位消費者每類產品可享一件補貼，每件補貼不超過人民幣500元。

界面新聞報導，智慧型手機今年首次加入全國範圍的「國補」，為春節期間的市場行情加了一把火。

多名手機經銷商表示，今年春節手機和手表等產品的備貨是往年的三到五倍；手機廠商同樣調整促銷策略，小米14 Ultra全系降價人民幣500元，剛好擠進「國補」門檻。

調查機構Counterpoint的報告稱，補貼政策有助於市場快速去化現有庫存，加速消費者的換機周期，為後續新品預留銷售空間。但需要警惕的是，如果本輪補貼提前透支了後續的消費需求，則在補貼期結束後，市場可能面臨一次明顯的需求回落，導致下半年銷量增速趨緩。

Counterpoint分析，目前相關補貼雖然帶來換機需求的短期爆發，但消費者仍會以自身需求及產品創新為主要驅動因素，政策難以從根本上改變當前大陸智慧型手機市場的換機周期。預計補貼將為2025年市場額外貢獻約2%增幅，但出貨量仍然難破三億支。

人民幣 春節 消費者

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