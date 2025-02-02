美關稅增添大陸景氣變數

這個農曆春節假期對大陸產官界而言或許顯得忐忑不安，美國總統川普正式上任，外界關注川普會否、或何時對中加徵關稅，這些都將影響大陸今年總體經濟增長。分析認為，短期看是否以人民幣貶值因應，長期則得靠大陸內部經濟結構轉型。

川普上任首日並未提及對陸加徵關稅，一度讓市場鬆口氣，但隔日即稱團隊正討論對中國加徵10%的關稅，最早可能於2月1日生效。不過外界普遍認為，川普今年對大陸加徵關稅只是時間問題。

瑞銀經濟團隊推演，川普可能分四階段課關稅，主要針對中國出口產品，並基本避免波及其他地區；花旗集團中國股票策略師劉顯達預計，美將對中首階段加徵15個百分點的關稅，使來自中國的產品平均關稅稅率提高至34%，將對中國出口及國內生產總值（GDP）將分別帶來6%及1%的負面影響。

面對美國關稅大棒，中方並非沒有應對方式。淡江兩岸關係研究中心主任張五岳表示，大陸方面會有幾個做法回應，包括讓人民幣適度貶值、寄望內需，讓內需的消費投資成為重中之重、以關稅反制、管制如稀土等關鍵金屬、針對美企展開反傾銷調查等。

其中人民幣匯率成為市場熱議焦點，如果大陸以人民幣貶值，處理不好可能引發貨幣戰。不過，台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，習近平還在猶豫是否啟動貨幣戰，因為中美雙方還未正式談，要看川普訪中，或是習近平與川普會面之後，走勢才能真正明朗。

「外面的不確定再大，我們把自己的事情做好。」國際貨幣基金（IMF）原副總裁朱民認為，川普上台對全球經濟造成不確定的影響，中國應通過結構轉型來應對巨大的不確定，並指出應著力促進國內消費、穩固製造業與綠色轉型等方式來找到新的增長動力，以應對外部的不確定。