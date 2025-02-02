關稅戰一觸即發 離岸人民幣率先大貶

隨著關稅戰一觸即發，離岸人民幣在2月1日回貶至7.3220，與1月27日在岸價封關日收盤7.2530已相差690點或0.94%。專家預估，春節過後，預計在岸人民幣貶壓恐再現。

專家指出，中國大陸若採用匯率貶值的方式來應對美國加徵關稅的衝擊，「這麼做的代價太高，不會是優先選擇，可能會採取制裁或其他方式」。人民幣匯率將成為市場熱議焦點，如果大陸以人民幣貶值，處理不好可能引發貨幣戰。

白宮宣布，2月1日起將對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅，對大陸商品徵收10%的關稅，並立即生效。最後這句「立即生效」就像觸發拋售的閥門，離岸人民幣接連告破7.28、7.29、7.30、7.31，甚至一度到達7.32關口。

由於關稅的消息是在上周五（31日）全球交易時段尾盤出現的，對各大市場來說，尚未充分反應其影響，本周將繼續。現在人們關注的重點是關稅相關細節，因為川普一直做出相對模糊表態，所以關稅細節將決定市場下一步走勢。

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清認為，人民幣今年底會走貶至7.5，不過大陸政府具體會採取哪些財政政策，還要等到川普實際調高關稅後才會知道。

中華經濟研究院第一研究所研究員兼副所長吳佳勳認為，受經濟情況影響，人民幣接下來一定會貶值，但大陸政府會想辦法維持穩定，因為一旦人民幣大幅貶值，資金外逃狀況會更加嚴重，這是大陸政府不希望發生的事情。