快訊

好天氣要掰了...入夜變天 下周一強烈冷氣團全台溼冷

中美外長首通話！疑遭王毅警告「好自為之」 美國務卿回應了

昔吸毒、酒駕淡出演藝圈！55歲周明增低調討生活近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「進步迅速」DeepSeek引熱議 著名AI先驅：中美AI領域差距縮小

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
史丹佛大學計算機科學系和電機工程系客座教授吳恩達（Andrew Ng）31日表示，關於DeepSeek的討論，反映出中國在生成式AI方面正在追趕美國。圖／路透
史丹佛大學計算機科學系和電機工程系客座教授吳恩達（Andrew Ng）31日表示，關於DeepSeek的討論，反映出中國在生成式AI方面正在追趕美國。圖／路透

大陸新創公司DeepSeek發布「DeepSeek-R1」模型，引發全球議論，著名AI先驅、史丹佛大學計算機科學系和電機工程系客座教授吳恩達（Andrew Ng）31日在社群平台X上發文表示，本週關於DeepSeek的討論，反映出中國在生成式AI方面正在追趕美國，他也指出DeepSeek涉及的地緣政治問題仍有待解決。

吳恩達首先指出，本週關於DeepSeek的討論，讓人們更清晰地看到幾個發展趨勢，包括中國在生成式AI方面正在追趕美國，這對AI供應鏈產生了深遠影響；其次是開放權重模型（Open weight models）正在將基礎模型層轉變為商品化產品，為應用開發者提供更多機會；以及擴大規模並非推動AI進步的唯一途徑，儘管在處理能力上引發極大關注，但算法創新正迅速降低訓練成本。

吳恩達指出，ChatGPT在2022年11月發布時，美國在AI領域仍遠遠領先於中國。然而過去兩年，中國的進步非常迅速，許多來自中國的模型，如通義千問、Kimi、書生InternVL和DeepSeek，已經顯著縮小中國與美國的差距，尤其在影片生成領域，中國已在某些時刻超越了美國。

而對於DeepSeek-R1作為開放權重模型發布一事，吳恩達表示對此感到非常高興。他稱，與此形成對比，一些美國公司通過炒作人類滅絕等假設性的AI危機來推動監管，試圖壓制開源發展。隨著開源／開放權重模型成為AI供應鏈核心組成部分，許多公司將會使用這些模型。如果美國繼續打壓開源，最終中國將在這一領域佔據主導地位，許多企業將使用更多符合中國價值觀的模型，而非美國的。

吳恩達最後表示，看到在X上關於DeepSeek進展的各種解讀，DeepSeek彷彿是一面鏡子，反射出每個人不同看法，「我認為DeepSeek-R1涉及到的地緣政治問題仍有待解決，同時它也為AI應用構建者帶來了極大的機會。」

ChatGPT DeepSeek 美國

延伸閱讀

DeepSeek暴紅掀資安風暴 美禁海軍使用 德國說重話了

DeepSeek從新加坡取得Nvidia晶片？ 美追查3國走私管道

彭博：美國防人員為用DeepSeek 辦公電腦連中國伺服器

法國擬增稅至40% LVMH執行長：企業遷美國是好主意

相關新聞

「進步迅速」DeepSeek引熱議 著名AI先驅：中美AI領域差距縮小

大陸新創公司DeepSeek發布「DeepSeek-R1」模型，引發全球議論，著名AI先驅、史丹佛大學計算機科學系和電機...

陸證監會主席：陸資本市場形勢複雜 堅持穩字當頭

大陸證監會主席吳清於第3期《求是》雜誌刊發題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的文章。提及下一階段推動資本市場發展的...

陸補貼政策促銷費 手機、平板、智慧手錶春節熱銷

大陸商務部於春節前推出手機、平板和智能手錶購新補貼方案，大幅刺激大陸手機、平板和智慧手錶在春節的銷售表現。機構分析，補貼...

國際金價大漲 大陸春節期間買金熱潮不減

春節長假期間，國際黃金價格再創歷史新高，1月31日，大陸多家金店足金首飾價格已達846元/克。分析指出，人民幣金價可能受...

DeepSeek梁文鋒回湛江過年 和同學踢球敘舊 家鄉熱迎傳奇

近日暴紅的中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創始人梁文鋒，回到家鄉廣東湛江米歷嶺村過年，米歷嶺村沿路掛滿紅色歡...

華為余承東自駕1343公里返工 R7載滿雞蛋「真穩」

除了梁文鋒還有一位科技大佬回老家過年被關注，就是華為董事長余承東，余承東回到安徽老家，許多親友搶著合影，他給鄉親們展示華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。