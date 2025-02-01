「進步迅速」DeepSeek引熱議 著名AI先驅：中美AI領域差距縮小

大陸新創公司DeepSeek發布「DeepSeek-R1」模型，引發全球議論，著名AI先驅、史丹佛大學計算機科學系和電機工程系客座教授吳恩達（Andrew Ng）31日在社群平台X上發文表示，本週關於DeepSeek的討論，反映出中國在生成式AI方面正在追趕美國，他也指出DeepSeek涉及的地緣政治問題仍有待解決。

吳恩達首先指出，本週關於DeepSeek的討論，讓人們更清晰地看到幾個發展趨勢，包括中國在生成式AI方面正在追趕美國，這對AI供應鏈產生了深遠影響；其次是開放權重模型（Open weight models）正在將基礎模型層轉變為商品化產品，為應用開發者提供更多機會；以及擴大規模並非推動AI進步的唯一途徑，儘管在處理能力上引發極大關注，但算法創新正迅速降低訓練成本。

吳恩達指出，ChatGPT在2022年11月發布時，美國在AI領域仍遠遠領先於中國。然而過去兩年，中國的進步非常迅速，許多來自中國的模型，如通義千問、Kimi、書生InternVL和DeepSeek，已經顯著縮小中國與美國的差距，尤其在影片生成領域，中國已在某些時刻超越了美國。

而對於DeepSeek-R1作為開放權重模型發布一事，吳恩達表示對此感到非常高興。他稱，與此形成對比，一些美國公司通過炒作人類滅絕等假設性的AI危機來推動監管，試圖壓制開源發展。隨著開源／開放權重模型成為AI供應鏈核心組成部分，許多公司將會使用這些模型。如果美國繼續打壓開源，最終中國將在這一領域佔據主導地位，許多企業將使用更多符合中國價值觀的模型，而非美國的。

吳恩達最後表示，看到在X上關於DeepSeek進展的各種解讀，DeepSeek彷彿是一面鏡子，反射出每個人不同看法，「我認為DeepSeek-R1涉及到的地緣政治問題仍有待解決，同時它也為AI應用構建者帶來了極大的機會。」