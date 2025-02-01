陸證監會主席：陸資本市場形勢複雜 堅持穩字當頭

大陸證監會主席吳清於第3期《求是》雜誌刊發題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的文章。提及下一階段推動資本市場發展的重點任務，他表示，大陸資本市場面臨的形勢仍然複雜多變，強調堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。

吳清表示，2025年，大陸資本市場面臨的形勢仍然複雜多變，外部輸入性風險加大與內部風險因素交織疊加。但從總體上看，宏觀政策取向更加積極有為，逆周期調節力度加大，資本市場自身投資價值進一步凸顯。

吳清強調，堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。強化境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，加強對資金流向、投資者行為的監測分析。會同中國人民銀行等相關方面更好發揮兩項結構性貨幣政策工具效用，豐富穩市政策工具，做好增量政策儲備。做好債券市場風險防控，落實好金融支持地方政府化債等政策措施

吳清指出，即使大陸上市公司總量已經不少，但頭部上市公司科技含量還不高，支持科技創新和產業轉型升級的作用發揮不夠充分。因此要研究專門政策安排，調整境外上市備案制度，穩步拓展資本市場跨境互聯互通，優化合格境外投資者制度。繼續推動資本市場「惠港5條」落實落地，大力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，積極穩妥拓展與境外市場合作。

此外，中長期資金總量仍然明顯不足，引領作用發揮不充分，因此會同相關方面全力抓好《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》落地執行，推動各類中長期資金全面建立長周期考核機制，提高投資A股規模和比例。並深化公募基金改革，推動建立與投資者利益綁定的考核評價和激勵約束機制，繼續大力發展權益類公募基金，支持指數化投資高質量發展。