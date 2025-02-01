陸百大房企 一月銷售總額按年下降16.5%

隨著1月TikTok在美國忽關又開，川普上任總統後延後禁令75天，TikTok未來在美前途未卜。一群自稱「TikTok難民」、「愚蠢的美國人」的美國網友蜂擁註冊同為陸系血統的社群平台「小紅書」，被外媒稱為「新的中美友誼」在網路促成。各方關注這波人潮能持續多久，眾多陸企面對這忽然臨頭的龐大流量，也紛紛嘗試各色企劃，以期掘取商機。但看至目前，除了小紅書本身的一鍵翻譯功能已到位配合使用者，其它可能的新商業模式，似乎還在摸索。...

2025-02-01 06:00