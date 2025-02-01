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二次元發威 周邊經濟搶攻中國年貨市場

中央社／ 台北1日電

二次元文化在中國走紅，IP（智財權）周邊商品熱賣，帶動一波「周邊經濟」，據估算市場規模可望超過人民幣5000億元（下同，約新台幣2.2兆元）。

近年來，中國各大城市的街頭時常能看到各種動漫相關的活動，不少動漫聯名店、快閃店更是如雨後春筍般冒了出來。許多的商圈出現動漫周邊店，許多人會將自己喜歡的周邊商品帶在身上，以大量周邊裝飾的「痛包」更被視為展示自己對於作品、角色的愛的必備單品。

動漫周邊不但是二次元文化發展的重要符碼，如今也成為帶動消費的動力之一，「周邊經濟」正快速成長。

第一財經報導，據前瞻產業研究院、浙商證券的研究所資料顯示，2016年至2023年，中國二次元產業規模從189億元成長至2219億元，其中周邊衍生產業規模從53億元成長至1023億元；預計2023年至2029年，中國二次元產業規模將成長至5900億元。

不少IP在今年鎖定了年貨市場，推出春節期間限定的聯名周邊，「周邊經濟」成為2025年春節消費趨勢之一。在這樣趨勢的背後顯示，越來越多年輕人正在參與到年貨市場中，他們用自己的喜好、流行的文化，重新定義年貨市場。

報導引述一份市場調查指出，在18至34歲的年輕人族群中，有83%的人認為自己扮演了春節消費的決策者，傾向將自己的審美觀念、興趣愛好及社交需求，融入年貨的選購。而這群人早在2024年的春節就成為年貨消費的主力。

遊戲行業分析師張書樂提到，如何抓住年輕人的興趣、情緒消費對各品牌來說都是一大課題，而「周邊經濟」可以成為年貨的新市場，無論是喜慶風格的周邊，還是與IP聯名的傳統年貨，又或者是在實體消費中增加周邊展示，都可以成為周邊經濟帶動實體經濟的一種模式。「周邊經濟」的價值核心就是求新、求變。

他也坦言，要讓周邊經濟帶來真正成長並不容易，目前比較常見的就是開設聯名店，然而現階段不能遍地開花，要根據其消費者的特徵，把門市開在年輕人容易聚集和有更多消費衍生的地點中，才能有效益。

周邊經濟走紅也象徵消費品牌的年輕化與創意、創新正在受考驗，同時也在改變市場的樣貌。

實體經濟 年貨 年輕人

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