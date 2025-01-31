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日本擬收緊對陸半導體管制 陸商務部：影響產業鏈穩定

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對日本政府宣布，擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國大陸企業列入「最終用戶清單」等，大陸商務部回應，中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。（美聯社）
針對日本政府宣布，擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國大陸企業列入「最終用戶清單」等，大陸商務部回應，中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。（美聯社）

針對日本政府1月31日宣布，擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國大陸企業列入「最終用戶清單」等，大陸商務部晚間回應稱，中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

據大陸商務部網站發布，中方注意到有關情況。一段時間以來，個別國家泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國大陸半導體等產業實施制裁打壓。日方擬實施的出口管制措施，將影響產業鏈供應鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來，損害兩國企業利益。

大陸商務部稱，目前，日方相關措施正在面向社會大眾徵求意見。中方希望日方聽取業界理性聲音，從維護國際經貿規則及中日經貿合作大局出發，及時糾正相關做法，避免有關措施阻礙中日兩國經貿關係健康發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

半導體 大陸商務部 經貿

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