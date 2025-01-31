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DeepSeek梁文鋒回湛江過年 家鄉拉布條歡迎打卡遊客

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）創始人梁文鋒回到家鄉廣東湛江米歷嶺村過年，當地已經成為熱門景點。（微博影片截圖）
大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）創始人梁文鋒回到家鄉廣東湛江米歷嶺村過年，當地已經成為熱門景點。（微博影片截圖）

近日暴紅的中國大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）創始人梁文鋒，回到家鄉廣東湛江米歷嶺村過年。當地現在已經成為熱門景點。

綜合大陸羊城晚報和觀察者網，梁文鋒於1月28日（除夕）回到湛江米歷嶺村過年，1月29日（大年初一）上午離開家鄉。有同鄉表示，這幾天有許多遊客到村裡來拍照打卡，車水馬龍。當地還在村口拉上了布條以表歡迎。

報導指，同鄉梁文惠與梁文鋒同輩，也是校友。他回憶，梁文鋒從小就是非常聰明、有天賦的人，「我們以前都知道，他（梁文鋒）初中就學完高中的數學了」，但梁文鋒比較內向，過年過節回家一般也不怎麼出門。

據大陸媒體此前報導，2002年，17歲的梁文鋒考上浙江大學電子資訊工程專業。大學期間，梁文鋒與同學開始累積市場行情數據和探索全自動量化交易。

2023年，梁文鋒創立DeepSeek（深度求索），2025年1月27日，DeepSeek一度登頂蘋果中國大陸地區和美國地區應用商店免費APP下載排行榜，甚至被海外稱為「來自東方的神秘力量」。

2025年1月28日，央視新聞稱，DeepSeek突然遭受大量海外攻擊。DeepSeek官網顯示，其線上服務受到大規模惡意攻擊。奇安信安全專家透露，這次受到的網路攻擊，IP位址都在美國。

DeepSeek 梁文鋒 過年

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