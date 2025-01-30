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大陸2025年電影春節檔前5名出爐 首日票房破紀錄達76.5億元

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸2025年農曆大年初一電影春節檔破紀錄。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）
大陸2025年農曆大年初一電影春節檔破紀錄。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）

截至1月29日19時，大陸2025年大年初一總票房超過人民幣17億元（約76.5億台幣），刷新大陸影史單日最高票房紀錄。 　　

中新社報導，據燈塔專業版，今年蛇年春節檔，共有6部大陸國產影片，其中包括神話史詩電影《封神第二部：戰火西岐》、中國影史動畫票房冠軍續作《哪吒之魔童鬧海》、武俠電影《射鵰英雄傳：俠之大者》、喜劇懸疑動作片「唐探」系列新作《唐探1900》、軍事戰爭電影《蛟龍行動》，以及閤家歡動畫電影《熊出沒·重啟未來》。

目前，《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》《射雕英雄傳：俠之大者》《熊出沒·重返未來》位列今日票房前五名，票房均已破億元，其中前兩名單日票房已突破4億元。 

燈塔專業版數據分析師陳晉表示，今年春節檔或是歷年「特效量」最足的春節檔，某種程度上可以說代表了中國電影產業最好的製作水平。6部影片中，有5部均涵蓋IMAX、CINITY、中國巨幕、杜比影院四種特效廳制式。

燈塔專業版檔期對比顯示，大年初一IMAX場次已排4540場，其中《封神第二部：戰火西岐》IMAX場次數量最多，排片佔比達40%，截至29日19點，大年初一IMAX票房已突破7000萬元，遠高於去年同期的3808萬元，票房貢獻度也從2.8%提升至4.1%，從一方面證明了觀眾對今年春節檔視聽效果的認可。

報導指，上海今年超越北京，重新奪回大年初一城市電影票房冠軍，江蘇則蟬聯省分電影票房冠軍。

在此之前，中國影史單日最高票房紀錄出現在2021年2月12日，也是大年初一，當天票房達16.93億元，總計出票3446.3萬張，近50萬場次，平均票價為49.1元。

2022至2024年，受疫情與經濟下行影響，中國電影春節檔首日票房分別降為14.54億元、13.57億元及13.47億元。

春節 電影

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