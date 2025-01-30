聽新聞
0:00 / 0:00
阿里雲發表新AI 稱超越DeepSeek
阿里雲在大年初一發布了通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max，並宣稱在指令模型版本性能測試中，其表現幾乎全面超越深度求索DeepSeek-V3等其他ＡＩ模型。
阿里雲廿九日凌晨在微信公眾號宣布，通義千問Qwen2.5-Max全新升級發布，並表示新模型不僅展現出極強勁的綜合性能，更在多項公開主流模型評測基準上均取得高分，全面超越了目前全球領先的開源混合專家模型（MoE）及最大的開源稠密模型。
阿里雲說，通義團隊分別對Qwen2.5-Max的指令（Instruct）模型版本和基座（base）模型版本效能進行了評估測試。
在指令模型方面，Qwen2.5-Max在多個基準測試中比肩美國的Claude-3.5-Sonnet模型，幾乎全面超越另外三個模型GPT-4o、DeepSeek-V3及Llama-3.1-405B。
在基座模型方面，阿里雲則表示，通義團隊將Qwen2.5-Max與目前領先的開源MoE模型DeepSeek V3、最大的開源稠密模型Llama-3.1-405B，以及同樣位列開源稠密模型前列的Qwen2.5-72B進行了對比，Qwen2.5-Max在所有十一項基準測試中，表現全部超越對比模型。
據路透社報導，選擇大年初一發布Qwen 2.5-Max是較為特殊的時間點，也顯示了深度求索過去三周迅速崛起，給中國境內外競爭對手帶來壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言