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DeepSeek創辦人返鄉過年 班主任曝「家庭背景」：他不是書呆子

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DeepSeek創辦人返鄉過年 班主任曝「家庭背景」：他不是書呆子

香港01／ 撰文：許祺安
DeepSeek創辦人梁文鋒。圖／取自央視新聞
DeepSeek創辦人梁文鋒。圖／取自央視新聞

大陸國產大模型公司杭州深度求索（DeepSeek）開發的AI應用程式引發全球轟動，Deepseek創始人梁文鋒的背景也受到關注。據《南方日報》報導，梁文鋒來自廣東湛江吳川，目前已經返鄉過年，還於1月27日下午與舊時同學好友一起踢足球。

報導指，梁文鋒的初中班主任容先生表示，梁文鋒成長於一個很普通的家庭，父母為人很淳樸，都是小學語文老師。

梁文鋒從小成績優異，並在數學學科表現出極大天賦。容先生表示：「他初中就學完高中的數學，甚至已經開始學大學的數學，數學思維能力很強。」但他形容，梁文鋒並不是書呆子，很有自己的一套方法。

大學時期，梁文鋒讀的AI工程專業前景並不明朗，但他很有前瞻的眼光。據梁文鋒的高中同學兼好友陳先生介紹，「完全是白手起家，創業以來他還做過全自動繡花機等產品，不斷探索總結溯源。」

梁文鋒的家鄉吳川也被譽為「粵西唯一狀元故里」，據統計，吳川歷史上出過1名狀元、20名進士、165名舉人。

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文章授權轉載自《香港01》

AI DeepSeek 梁文鋒

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