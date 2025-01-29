40歲梁文鋒 招百名天才青年創DeepSeek

中國大陸ＡＩ新創企業深度求索（DeepSeek）近期推出低成本、高性能的ＡＩ模型，大陸相關概念股走強，每日互動、華金資本、浙江東方、卓創資訊均漲停。其中DeepSeek創辦人梁文鋒的經歷更被熱烈討論，他目前是高達人民幣千億規模的私募基金—幻方量化的掌舵人。

香港文匯網報導，梁文鋒是廣東湛江吳川市一中高考狀元。他一九八五年出生於廣東省湛江市，二○○二年以湛江的吳川市第一中學高考狀元的成績考入浙江大學電子信息工程系，並在隨後的幾年裡繼續深造，二○一○年獲得信息與通信工程碩士。

在校期間，梁文鋒對金融市場產生了濃厚的興趣。梁文鋒與浙大同學徐進於二○一三年共同創立了杭州雅克比投資管理有限公司，二○一五年成立了幻方量化，致力於透過人工智慧進行量化投資。

二○一六年該公司推出首個基於深度學習的交易模型，並實現了所有量化策略的ＡＩ化轉型。二○一八年幻方正式確立以ＡＩ為核心的發展戰略，二○二一年資產管理規模破千億大關，躋身大陸量化私募領域「四大天王」之列。最後梁文鋒於二○二三年創辦深度求索DeepSeek，專注於做真正人類級別的人工智慧。

另據香港作家馮睎乾在今周刊撰文，二○二三年五月，梁文鋒曾說：「幻方做大模型，跟量化和金融都沒有直接關係，我們獨建了一個名為深度求索的新公司來做這件事。我們要做的是通用人工智慧，也就是ＡＧＩ，大型語言模型可能是通往ＡＧＩ的必經之路，並且初步具備了ＡＧＩ的特徵，所以我們會從大語言模型這裡開始。」

梁又說自己創立DeepSeek主要出於科學好奇，而非追逐獲利。至於聘用原則，是只看能力，不問經驗，核心職位都由應屆和畢業一兩年的年輕人擔任。衡量新人的能力，除了看院校背景（主要是清華、北大生），還看競賽成績，金獎以下都不用，「只招一％的天才，去做九九％中國公司做不到的事情。」所以這家只有一百卅九人的公司，可謂臥虎藏龍，人人身負絕技。