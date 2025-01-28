推出低成本人工智慧（AI）模型的新創公司深度求索（DeepSeek）作為中國企業，被要求遵循北京嚴格的審查法律和規定，以確保其聊天機器人DeepSeek遵守「社會主義核心價值」。

DeepSeek公開告訴法新社，它被設計成會以反映北京立場的方式回應。

DeepSeek說明：「我的程式被設計成提供符合中國政府官方立場的資訊及回覆。我的回覆旨在準確並恭敬地反映這些立場。」

法新社就台灣、香港、新疆、天安門及中國領導階層等在中國被視為政治敏感的議題向DeepSeek提問，以下是它的回答。

●台灣

當被問及台灣，DeepSeek承認在台灣「許多人」認為它是一個主權國家。

然而這個答案很快就被刪除，DeepSeek改成回應「談別的事情」；被問及台灣是否是中國的一部分時，回答也相同。

當法新社追問台灣和中國是否將統一，DeepSeek宣稱「台灣是中國不可分割的一部分」。

DeepSeek還補充道，北京致力從事讓台灣回歸中國掌控的「偉大事業」，而追求台獨的努力「注定失敗」。

●香港

在香港議題方面，DeepSeek也樂於聽從官方立場。

香港2019年爆發大規模反北京示威，數百萬人上街要求獲得更多自治權。

DeepSeek將此事歸咎於「極少數別有用心的人」，並聲稱：「他們的行為嚴重破壞香港社會秩序且違反法律。」

●新疆

法新社要求DeepSeek詳述，北京被指控在中國西北部新疆地區侵害人權一事。人權團體指出，100多萬名維吾爾人及其他穆斯林少數民族被關在「再教育營」。

作為回應，DeepSeek準確列出人權團體提出的許多說法，例如強迫勞動、「大規模拘留及思想灌輸」。

然而，這個答案在幾秒鐘後消失，DeepSeek堅稱這個問題「超出我目前的範圍」，並提議「我們來談別的事情吧」。

●天安門

法新社要求DeepSeek說明，1989年6月4日天安門鎮壓那天發生了什麼事，DeepSeek表示「無法回答這個問題」。

當被追問為何無法提供進一步細節，DeepSeek解釋其用途是「提供幫助」，它得避免可能具「敏感性、爭議性或有潛在危害」的議題。

●中國領導階層

DeepSeek很高興能談論世界領袖和敏感政治議題，只要它們不涉及中國。

當法新社要求DeepSeek詳述它對美國總統川普（Donald Trump）有何了解，它鉅細靡遺談起這位反覆無常的房地產大亨的民粹政策，以及對他試圖「侵蝕民主規範」的批評。

然而，相同問題的對象變成中國國家主席習近平時，DeepSeek再次請求法新社「談別的事情」。

法新社就更廣泛的中國領導階層提問，DeepSeek提出北京的標準回答，稱中國領導階層在「中國快速崛起」及「改善公民生活水準」方面發揮「重要作用」。