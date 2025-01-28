快訊

DeepSeek屠殺Nvidia、台積電 台股民哀號「發不出紅包」：對不起了孩子

下墜的刀子有人接？DeepSeek引震盪 輝達、台積電ADR率那指期盤前反攻

川普喊提高半導體進口關稅…驚動總統府！發言人：持續關注美方政策

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek除夕再發布「文生圖」大模型 表現優於OpenAI

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
繼開源大語言模型DeepSeek-R1後，來自杭州的初創企業深度求索1月28日除夕再發布開源多模態模型Janus-Pro 7B。 路透社
繼開源大語言模型DeepSeek-R1後，來自杭州的初創企業深度求索1月28日除夕再發布開源多模態模型Janus-Pro 7B。 路透社

大陸新創企業深度求索公佈低成本大模型後，除夕（1月28日）再發布開源文字生成圖像（文生圖）大模型Janus-Pro 7B，該模型在基準測試中超越美國巨頭OpenAI

綜合路透社報導和GitHub消息，這款開源多模態模型被設計為高效且多功能的模型，擅長生成逼真圖像、執行複雜視覺推理等多種視覺任務。

深度求索自稱，Janus-Pro在使用文本提示生成圖像的基準測試中，表現優於OpenAI的DALL-E 3和Stability AI的Stable Diffusion。

深度求索公眾號說，這款大模型是2024年11月13日發布的JanusFlow大模型的進階版本。新模型通過改進訓練流程、數據質量和模型規模，提升圖像生成的穩定性和細節表現。

深度求索解釋道，Janus-Pro通過增加7200萬張高質量的合成圖像，並與真實數據進行平衡，進一步提高視覺效果的吸引力和圖像輸出的穩定性；新款模型版本擁有高達70億個參數，在文本生成圖像的速度和準確性及任務理解能力方面取得顯著提升。

深度求索1月20日發布開源大語言模型DeepSeek-R1，憑藉低訓練成本，卻能比擬OpenAI的o1模型的高效能引發全球科技圈關注，更促使投資者拋售全球科技股。此舉沖擊美股，輝達市值蒸發近6000億美元。

美國科技博客網站VentureBeat報導指出，與一些規模最大、資源最密集的模型不同，擁有70億參數的Janus-Pro無需龐大的計算資源即可提供高水平的性能，這可能大大降低企業採用先進視覺AI的門檻，對初創公司或跨國企業來說具有極大吸引力。

此外，在Janus-Pro模型的開源性質下，企業無需受限於供應商綁定或支付高額費用，就能使用前沿AI技術。這對AI巨頭構成直接威脅：他們的專有高價模型能否在免費、高質量的替代品面前生存？市場的拋售表明投資者對此表示懷疑。

VentureBeat認為，深度求索選擇在美國科技股暴跌之際發布Janus-Pro，這一時機顯然經過精心設計，意在突顯這家初創企業對矽谷的挑戰，且具備顛覆AI領域既有秩序的能力。

大陸新創企業深度求索公佈低成本大模型後，除夕再發布開源文字生成圖像（文生圖）大模型Janus-Pro 7B。圖／取自IT之家 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大陸新創企業深度求索公佈低成本大模型後，除夕再發布開源文字生成圖像（文生圖）大模型Janus-Pro 7B。圖／取自IT之家 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

AI DeepSeek OpenAI 美國

延伸閱讀

DeepSeek開發者 是「95後」AI天才少女

WSJ：DeepSeek仰賴較便宜科技 靠創新模型衝擊科技巨擘

DeepSeek崛起未到「史普尼克危機時刻」 拋售情緒被誇大

DeepSeek「低成本高性能」震撼AI界 Meta組4戰情室應對

相關新聞

DeepSeek成AI黑馬！創辦人梁文鋒經歷曝光 核心職位都是「應屆畢業天才」

大陸AI新創企業DeepSeek（深度求索）近期推出低成本、高性能的AI模型DeepSeek-V3與DeepSeek-R...

AI天才少女助攻！業界揭DeepSeek「聘才邏輯」：資歷超過8年就不用

新創企業DeepSeek屠殺美國AI股，「AI天才少女」羅福莉被視為是幕後關鍵人物之一，如今她已經被雷軍以千萬人民幣的年薪挖角去小米。羅福莉是...

DeepSeek掀AI波瀾！雄厚財力來源曝 創辦人梁文鋒向大陸總理建言

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式人工智慧（AI）模型引發市場震撼後，該公司創辦人梁文鋒的過往也受...

DeepSeek除夕再發布「文生圖」大模型 表現優於OpenAI

大陸新創企業深度求索公佈低成本大模型後，除夕（1月28日）再發布開源文字生成圖像（文生圖）大模型Janus-Pro 7B...

DeepSeek開發者 是「95後」AI天才少女

中國AI新創公司DeepSeek近來迅速走紅，據稱讓加州矽谷緊張。DeepSeek大模型的關鍵開發者之一是在中國被稱為九...

中國製造業PMI遜預期 1月指數降至49.1 重陷緊縮

中國國家統計局27日公布，1月製造業採購經理指數（PMI）降至49.1，按月下降1個百分點，結束了連續三個月的擴張，落入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。