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DeepSeek掀AI波瀾！雄厚財力來源曝 創辦人梁文鋒向大陸總理建言

中央社／ 台北28日電
DeepSeek創始人梁文鋒日前參加總理座談會。（取材自央視新聞）
DeepSeek創始人梁文鋒日前參加總理座談會。（取材自央視新聞）

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式人工智慧（AI）模型引發市場震撼後，該公司創辦人梁文鋒的過往也受到媒體關注。就在一週前，他才參加中國國務院總理李強主持的專家座談會。

根據央視新聞，李強20日主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對「政府工作報告（徵求意見稿）」的意見建議，共有9人先後發言，梁文鋒是其中之一。這段畫面成為現今外界一窺其面目時最常引用的來源。

在這次座談會上，李強強調，要以科技創新推動新舊動能轉換，集中力量突破關鍵核心技術和前沿技術，加快推進科技成果產業化，努力培育更多經濟新增長點。

綜合極目新聞、澎湃新聞等媒體報導，梁文鋒1985年出生於廣東省湛江市，17歲考入浙江大學，並在2010年獲得信息與通信工程碩士學位。業內稱他為「一位極致的80後技術理想主義者」，每天就是「看論文，寫代碼，參與小組討論」。

梁文鋒在校時就對金融市場產生了濃厚的興趣。2013年，他與浙大同學徐進共同創立了杭州雅克比投資管理有限公司，兩年後又成立了杭州幻方科技有限公司，致力於通過數學和人工智慧進行量化投資。

2016年，幻方量化推出第一個AI模型，第一份由深度學習生成的交易倉位上線執行，使用GPU進行計算。2017年，幻方量化宣稱實現投資策略全面AI化，並在2018年就確立以AI為公司的主要發展方向。

為解決計算資源不足的問題，2019年，梁文鋒帶領團隊研發「螢火一號」訓練平台，總投資近人民幣2億元（下同，約新台幣9億元），搭載了1100塊GPU。兩年後，「螢火二號」的投入增加到10億元，搭載了約1萬張輝達A100顯卡。

當時中國超過1萬枚GPU的企業不超過5家，除了幻方之外，其他4家公司都是大型網路公司。這顯示了幻方雄厚的財力。

另一個彰顯其財力的軼事，是在疫情期間，幻方量化曾公告稱，2022年度共計向慈善機構捐贈2.2138億元。除此以外，公司員工「一隻平凡的小豬」個人向慈善機構捐贈1.38億元。外界猜測，「一隻平凡的小豬」即梁文鋒本人。

2021年，幻方的資產管理規模突破千億元大關。2023年，梁文鋒宣布正式進軍通用AI領域，並創辦了深度求索DeepSeek。

據報導，梁文鋒在接受媒體採訪時表示，「中國也要逐步成為貢獻者，而不是一直搭便車。」大家已經習慣摩爾定律從天而降，躺在家裡18個月就會出來更好的硬體和軟體，但他認為這是西方主導的技術社區一代代孜孜不倦創造出來的。很多中國國產晶片發展不起來，也是因為缺乏配套的技術社區，只有第二手消息，「中國必然需要有人站到技術的前沿」。

「深度求索」開發的DeepSeek應用去年12月推出的DeepSeek-V3在全球AI領域掀起大波瀾，它號稱以極低的訓練成本，實現了與GPT-4o等頂尖模型相媲美的性能。

隨著DeepSeek推出新模型DeepSeek-R1，1月27日，Deepseek應用登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越了ChatGPT

AI ChatGPT DeepSeek 幻方量化 李強 梁文鋒 浙江大學

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