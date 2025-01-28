陸互聯網企業 去年研發費增2.8%
大陸工信部26日發布的數據顯示，2024年大陸規模以上互聯網企業共投入研發經費995.7億元（人民幣，下同），同比增長2.8%。
中新社報導，工信部稱2024年大陸互聯網行業整體運行平穩，業務收入基本穩定，利潤總額有所下滑，研發經費投入則穩步上升。
數據顯示，2024年，規模以上互聯網企業完成互聯網業務收入1兆8049億元，同比下降0.1%。規模以上互聯網企業實現利潤總額1508億元，同比下降6.4%。 分領域看，以資訊服務為主的企業（包括新聞資訊、搜索、社交、遊戲、音樂影像等）互聯網業務收入同比增長3.5%，增速較上年提高3個百分點。以提供生活服務為主的平台企業（包括本地生活、租車約車、旅遊出行、金融服務、汽車、房屋住宅等）互聯網業務收入同比增長3.7%。
從區域看，東部地區完成互聯網業務收入1兆6104億元，同比下降0.5%，占大陸全國互聯網業務收入的89.2%。中部地區完成互聯網業務收入728.7億元，同比下降8.5%。西部地區完成互聯網業務收入1168.2億元，同比增長13.6%。東北地區完成互聯網業務收入47.7億元，同比下降10%。 互聯網業務累計收入前五名為北京（增4.3%）、上海（降10.8%）、廣東（增3.8%）、浙江（基本持平）和天津（增1.9%），共完成業務收入1兆4920億元，同比下降0.6%，占大陸全國（扣除跨地區企業）互聯網業務收入的82.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言