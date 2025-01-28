試點領頭羊 青海建成大陸首個綠色算電中心

藉由水豐、光富、風好、地廣的天然稟賦和冷涼潔淨氣候，一年來，青海省正因地制宜走上「綠色算電協同發展」的新賽道（領域）。

中新社報導，綠色算力是數位經濟時代的新質生產力。算力是指電腦或計算集群對數據進行各種計算和處理的能力，是衡量計算能力的重要指標。算力愈大，數據處理能力愈強。

青海省地理位置獨特，是大陸國家安全的戰略要地和資源接續儲備地，目前電力總裝機突破7100萬千瓦，清潔能源、新能源裝機占比分別達94.6%、70%。

去年以來，青海省發布5項綠色算力地方標準，發布一攬子積極政策，打造集「源網荷儲」和綠色算力為一體的綠色算電協同發展集聚區，成為大陸首個綠色算電協同試點省。

目前青海省已建成大陸首個清潔能源和綠色算力調度中心，與多家主要企業簽署戰略合作協議。截至2024年底，青海省已建在建標準機架9.3萬個，算力規模達8400PFLOPS（每秒所執行的浮點運算次數）。

青海省政協委員張周平認為目前青海綠算產業尚未形成集群效應，應發揮綠電裝機占比大的優勢，推出在大陸率先實現算力中心綠電全額供應的政策。他建議青海省每年籌措一定量的綠證，通過定量配比無償劃撥的形式保證數據中心或綠算企業100%綠電供應。

青海省政協委員鄧小川表示，應做好「算力帳」，實施分類分級的數據傳輸和算力調度策略。