春節優惠 海南離島免稅銷售攀高

隨著春節臨近，海南離島免稅市場推出多樣促銷活動，免稅消費逐步升溫。中新社報導，「日均客流量周環比增長了35%，預計節日期間還將持續增長。」海控全球精品免稅城有限公司總經理助理劉加指出，一系列政府補貼和消費券活動相繼展開，該店銷售數據持續攀升，門店已備足香化、酒水等熱銷產品。

春節是海南離島免稅店每年的銷售高峰。在海口市區多家免稅店可見，店內有醒目的中國紅和蛇年元素，不少遊客在喜慶的年味中挑選商品。在海控全球精品免稅城，多個品類有折扣價，手機等數位產品購新補貼的電子海報也隨處可見。

相比往年春節，今年海南離島免稅優惠活動更為豐富。「我們整合免稅消費券、銀行支付禮遇和數位產品以舊換新補貼，打出一套優惠組合拳。」cdf海口國際免稅城銷售部副經理阮淑芳介紹，春節期間海口市秀英區政府將發放多種額度的免稅消費券，最高滿5萬元（人民幣，下同）減5000元，消費者使用部分銀行卡支付可最高減200元。

「我買了一款精華乳，原價745元打折只要223.5元，手機原價5599元，門店優惠疊加國補只要4499元。」在海控全球精品免稅城購物的山東遊客張靜說，今年免稅店優惠力度更大，她計畫多買幾款香化產品，還可享受政府消費券滿減。

據悉，海南各免稅店春節期間將推出多種主題營銷活動。cdf海口國際免稅城從正月初一至初七將上演新春遊園，包括國風巡遊、祥獅點睛、財神駕到等活動。cdf三亞國際免稅城從除夕至正月初七將帶來火壺、魚燈舞等非遺互動表演。 根據海口海關消息，為提升免稅品物流效率，cdf海口國際免稅城於24日完成了海南首例無人機配送離島免稅品任務，價值超過1萬元的免稅品僅耗時1分24秒便從免稅店飛至離島提貨點。海口港海關免稅品監管一科科長王洋說，低空配送可將旅客提貨時間從6小時縮短至3小時以內。