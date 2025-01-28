萬科去年估虧2,025億元

大陸知名的房企萬科發布去（2024）年業績預告，預估2024年虧損人民幣450億元（約新台幣2,025億元）。

萬科同時公告，郁亮辭去公司董事會主席職務。而此前被帶走的萬科總裁祝九勝辭職，此後不再擔任公司任何職務。

萬科報告稱，2024年房地產開發業務結算利潤主要對應2022年、2023年銷售的項目及2024年消化的現房和準現房庫存。這些項目大部分為2022年前獲取的土地，地價獲取成本較高，銷售情況和毛利率均低於投資預期，導致報告期結算毛利總額大幅減少。

萬科表示，因為工作調整的原因，郁亮申請辭去公司董事會主席的職務。郁亮辭去上述職務後，將會繼續擔任公司董事，並且擔任執行副總裁職務。

因身體原因，祝九勝申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務。祝九勝辭職後不再擔任公司任何職務。

值得注意的是，深圳市住建局負責人表示，深圳市住建部門將會大力協調有關方面妥善處置萬科部分閒置存量土地，幫助萬科盤活資產以及回籠資金。這也顯示，面臨流動性風險的萬科迎來重大轉機。