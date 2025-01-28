美AI新創擬併Tiktok
美國人工智慧搜尋引擎公司Perplexity AI於當地時間26日修改了提交給TikTok母公司字節跳動的合併提案。路透引述知情人士表示，該項提案經修改後將允許美國政府在未來首次公開發行（IPO）時持有該合併公司最多50%的股權。
知情人士稱，Perplexity與字節跳動和新投資者分享的一份文件建議，成立一家名為「Newco」的新美國控股公司。字節跳動並將向投資者出售Tiktok美國公司，將使Tiktok現有投資者獲得該公司股權。據悉，該方案還將Tiktok核心算法排除在外，字節跳動將保留該算法。
另，Perplexity AI也把現有業務注入NewCo，換得的股份也分派予現有投資者。此外，新投資者向NewCo注入資金，換取一定股份，資金用以支付字節跳動股東一次性股息，以簡化公司管治，而部分現金也或用於推動業務。
CNBC曾引述知情人士於本月稍早表示，擬議的新結構將允許字節跳動的大多數現有投資者保留其股權，並將為Perplexity帶來更多影片。另有消息人士補充，儘管字節跳動公開暗示不會出售TikTok，但這也是Perplexity AI認為其有機會競購的原因之一，因為這筆交易是合併而非出售。
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