大陸證監會出招 力挺 ETF 投資
大陸官方中長期資金入市實施方案甫落地，大陸證監會再推行動方案，促進資本市場指數化投資、建立股票ETF快速註冊機制、引導機構調降大型寬基（市值型）股票ETF管理費率，並吸引外資透過指數化投資參與A股等，提振大陸股市的用意明顯。
此外，大陸金融監督管理總局已批覆展開第二批長期股票投資試點，規模為人民幣520億元。
大陸證監會主席吳清近日表示，「大事不過夜，更不能過年，所以我們只爭朝夕」。暗示大陸監管單位將積極、迅速在年前落地各項助推中長期資金入市的具體措施。
大陸證監會26日印發《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，該方案旨在強化指數基金資產配置功能，為中長期資金入市提供更加便利的管道，助力構建資本市場「長錢長投」生態。
方案提及，要積極發展股票ETF，推出更多紅利、低波、價值與成長等ETF產品；要求建立股票交易型開放式指數基金（ETF）快速註冊機制，原則上自受理之日起五個工作日內完成註冊；適時適度引導行業機構調降大型寬基股票ETF管理費率和托管費率。
方案指出，繼續免收ETF上市年費，推動降低或減免ETF造市、登記結算、指數使用等費用，持續調降指數基金運作成本；穩慎推進ETF互掛合作和境內指數境外授權用於開發指數產品和指數衍生品，吸引外資通過指數化投資參與A股市場。
在債券ETF部分，方案稱，支持推出更多流動性好、風險低的不同期限利率債ETF。
穩妥推出基準造市信用債ETF，研究將信用債ETF納入債券通用回購質押庫，逐步補齊信用債ETF發展弱點。
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