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大陸1月製造業PMI重陷緊縮 美關稅政策恐影響出口

經濟日報／ 記者賴錦宏/綜合報導
大陸1月製造業PMI降至49.1，結束連續三個月的擴張，落入緊縮區間。（聯合報系資料照）
大陸1月製造業PMI降至49.1，結束連續三個月的擴張，落入緊縮區間。（聯合報系資料照）

大陸國家統計局昨（27）日公布，1月製造業採購經理指數PMI）降至49.1，按月下降1個百分點，結束了連續三個月的擴張，落入緊縮區間（50以下），不但遜於市場預期，也再次觸及過去一年以來的低點，顯示大陸製造業景氣水平回落。

陸官方製造業PMI
陸官方製造業PMI
從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

1月的生產指數為49.8，按月下降2.3個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。新訂單指數為49.2，按月下降1.8個百分點，表明製造業市場需求回落。原材料庫存指數為47.7，按月下降0.6個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。

申萬宏源證券認為，受大規模集中返鄉影響，1月製造業PMI回落幅度大於季節性。強勁春運對供給端壓制更為明顯，製造業生產指數回落幅度大於新訂單指數。觀察行業看，消費品和高耗能行業等勞動密集型PMI跌幅更大，也更多反映春運對供給端影響較大。

分析人士認為，製造業下調一方面受1月農曆新年假期影響，經濟運行出現季節性波動，但剔除春節因素仍然偏弱，出口訂單回落1.9個百分點至去年2月以來最低，可能表明「出口增速有所放緩」。美國總統川普對陸貿易政策變數縈繞，須宏觀政策加力穩增長。

1月非製造業PMI回落2個百分點至50.2。其中建築業PMI指數降幅較大，下降3.9個百分點至49.3；服務業PMI降幅相對有限，按月下降1.7個百分點至50.3。細分行業中，與居民出行消費相關的道路運輸、住宿、餐飲等行業市場活躍度有所增強，航空運輸、郵政等行業PMI指數繼續位於55.0以上較高景氣區間。

展望後市，申萬宏源指出，伴隨春運效應褪去，製造業PMI或有回升，但後續仍需跟蹤增量政策的邊際變化。1月PMI受春節因素等短期擾動的影響大幅回落，但企業預期持續好轉；製造業生產經營活動預期指數按月上漲2個百分點至較高景氣區間（55.3），建築業、服務業預期指數也保持高位，按月分別下降0.6個百分點至56.5、按月下降0.8個百分點至56.8。後續伴隨企業復工復產推進，生產端或重回擴張區間。

PMI 庫存 指數

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