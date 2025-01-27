春節前夕人事大變！萬科祝九勝「身體因素」辭總裁

農曆新年到來前夕，大陸房企萬科萬科企業於27日公布，當日收到公司部分董事、總裁、首席執行官、公司秘書、授權代表提交的書面辭職報告。其中，日前遭傳出遭到大陸公安帶走的總裁祝九勝，在公告內顯示因「身體原因」辭職，未來將不再擔任萬科任何職務。而深鐵董事長辛傑則將接任主席職務。

綜合《香港01》、《信報》等港媒報導，萬科上述公告指出，因工作調整原因，郁亮申請辭去董事會主席職務，但仍擔任公司董事；祝九勝則因「身體原因」，申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、公司授權代表等職務，而在辭任之後，祝九勝將不再擔任公司任何職務；朱旭因「工作調整」原因，申請辭去公司董事會秘書、公司秘書、授權代表等職務。

同時，萬科還發出盈警，預期2024年度虧損人民幣450億元（約新台幣2,036億元），值得注意的是，2024年較上年降470%。因虧損額較大，集團流動性遇到階段性困難。為有效化解風險，切實保護購房人、債權人、投資人的利益，董事會決定，充實集團經營管理力量，利用大股東深鐵集團在內的各方資源優勢，進一步聚焦主業，加快融資模式轉型，更好推動集團穩健經營和可持續發展，全加以赴為股東、為社會創造價值。

另，萬科宣布，經該公司第20屆董事會第12次會議決議，萬科大股東深鐵集團董事長辛傑獲選舉為董事會主席；郁亮、李鋒、華翠和李剛獲聘任為公司執行副總裁；田鈞獲聘任為董事會秘書及授權代表，自27日起生效。

萬科新任董事會主席辛傑稱，在各方及大股東強有力的支持下，新的管理團隊將積極實施「一攬子」方案，有信心實現萬科隊伍穩定、財務穩定和生產經營穩定。目前公司已對今年地一季債務償付做好了安排。

此外，證券時報提到，在消息公告同日，深圳當地媒體援引深圳市國資委負責人、深圳市住建局負責人等各方觀點刊文稱，將保持萬科融資規模總體穩定，助力企業持續健康發展。

深圳市國資委負責人強調，「截至2024年底，深圳市屬國資國企資產超過5兆元，全年營收超兆元，規模大、實力強，有能力、有實力，也有足夠的『子彈』，支持地鐵集團透過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。」

深圳市住建局負責人則說，大陸國家有關部委正積極實施利用政府專案債收儲閒置土地和收購存量商品房用作保障性住宅政策。接下來，深圳市住建部門將大力協調有關方面妥善處置萬科部分閒置存量土地，幫助萬科盤活資產、回籠資金。