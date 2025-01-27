開車時直播 小米雷軍、華為余承東先後被中斷畫面

繼小米集團創始人雷軍開車直播被大陸網友舉報封禁後，華為常務董事余承東星期一（1月27日）自駕直播時也被封禁。

據紅星新聞報導，華為終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長的余承東，27日早上10時開啟自駕回安徽老家過年直播。余承東的抖音直播間在中午12時左右被封禁，直播停止，此時有846.9萬人正在觀看直播。

在這之前，余承東26日預告了次日的直播後，就有不少網友稱，準備像舉報雷軍開車直播那樣舉報余承東。

報導稱，開播後，余承東的直播畫面備註了廣電備案號、「固定機位拍攝，內容提前錄製，安全駕駛，非直播」，顯然是為了盡量避免直播開車被封禁。坐在副駕的工作人員則一邊和余承東聊天，一邊回答網友的互動疑問。

有大陸網友稱，「這個是直播，車上的時間跟播放時間一樣」，「車機時間與今天的時間一分不差」。不過，後來有人發現，中控屏時間比實際時間快，進行的是延時直播。

多位大陸網友也曬出了直播舉報反饋截圖。例如有截圖顯示，網友在早上11時40分提交了舉報。早上11時58分，舉報結果通知顯示：「你舉報的用戶余承東的直播內容，經我們核實，存在違規行為，已對用戶進行中斷直播間處理，感謝你的監督！」

關於開車能否直播？抖音客服說：「開車的時候，這個開車的人不要直播就好了。可以標註一下，直播人非駕駛員就可以了。只要駕駛人不是本人就可以（直播），然後直播間標註一下就行，一定要在安全的情況下直播。」

近幾年，余承東每年春節都會駕駛一輛鴻蒙智行汽車回老家安徽過年，並藉此機會宣傳新車和華為汽車賦能的各項能力。

雷軍1月25日在抖音平台開啟直播時，畫面曾突然中斷，文字顯示「房間被封禁」，雷軍一個小時後恢復了直播。

濟南日報社旗下的「新黃河」平台報導，雷軍直播間被封禁，疑似跟大陸網友舉報有關。有網友當天下午1點44分發布影片稱，自己舉報了雷軍一邊開車，一邊直播。該網友之後再次發布作品，為一張舉報結果通知截圖，內容為「你舉報的用戶雷軍的直播內容，經我們核實存在違規行為，已對用戶進行中斷直播間處理，感謝你的監督！」