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萬科2024年凈利潤虧450億元 郁亮辭去董事會主席職務

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
萬科董事會主席郁亮。（香港文匯網）
萬科董事會主席郁亮。（香港文匯網）

1月27日，萬科企業股份有限公司發布業績預告，預計2024年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損450億元人民幣（約合2034億元新台幣）。萬科同時公告，郁亮申請辭去公司董事會主席職務。而此前被帶走的萬科總裁祝九勝辭職，此後不再擔任公司任何職務。

據香港商報，萬科2024年度業績公告，報告稱，2024年，房地產開發業務結算利潤主要對應2022年、2023年銷售的項目及2024年消化的現房和準現房庫存。這些項目大部分為2022年前獲取的土地，地價獲取成本較高，銷售情況和毛利率均低於投資預期，導致報告期結算毛利總額大幅減少。

萬科公告表示，因工作調整原因，郁亮申請辭去公司董事會主席職務。郁亮辭去上述職務後，將繼續擔任公司董事，並擔任執行副總裁職務。因身體原因，祝九勝申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務。祝九勝辭職後不再擔任公司任何職務。

值得注意的是，據此前報道，官媒《經濟觀察報》引述消息人士稱，2025年1月15日，萬科企業股份有限公司執行董事、總裁、首席執行官祝九勝被公安機關帶走。次日凌晨，祝九勝發了一篇微博，說明自己已經回家。

辭職

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