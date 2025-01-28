陸股封關…三大指數集體收跌 上證龍年漲13%

大陸A股昨（27）日龍年封關日，整個龍年（2024年2月10日至2025年1月27日），上證指數累漲13.42%，深證成指累漲15.14%，創業板指數累漲19.51%。值得注意的是，香港恒生科技指數在龍年漲幅接近50%，遠遠領先全球重要指數。有別於A股，港股在除夕（28日）上午仍開市半天。

昨日為龍年A股最後一個交易日，三大指數集體收跌。截至收盤，上證指數跌0.06%，報3,250.6點；深證成指跌1.33%，報10,156.07點；創業板指跌2.73%，報2,063.82點。

人民幣匯率方面，龍年大致呈現有序貶值走勢。在岸人民幣對美元昨下午盤官方收報7.2650，較上一交易日跌238點或0.33%；整個龍年走貶722點或1%。

川普上任首日並未宣布對中國大陸加徵關稅，激勵當天人民幣匯率大反攻至逾一個月新高。川普近日又表示，寧願不對中國徵收關稅，認為可以與中國達成協議。專家指出，目前來看，至少在美國關稅宣布前，人民幣大幅貶值的狀況不會發生。

展望A股後市，東吳證券表示，繼續看好2月「春季躁動」行情。從季節效應看，2月處於經濟數據、業績的真空期，同時新的政策預期開始逐步發酵，流動性改善、活躍資金興起，帶動市場風險偏好提升，是春季做多的黃金窗口期。

歷史上，A股2月單月上漲機率及漲幅均處於領先位置：近20年2月上漲機率達76%，平均及中位數漲幅分別為4.3%和3.2%，無論是勝率還是漲幅都領先其他月份。