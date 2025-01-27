「最良心超市」胖東來創始人：將投入45億研究推廣社會文化

被稱為大陸「最良心超市」，以周道的顧客服務、優厚的員工福利聞名、位於河南許昌市的「胖東來」，其創始人于東來26日社交平台發文稱，未來胖東來在「社會文化方式方法」研究和推廣的投入會愈來愈多，稱10年之內，至少會有10億（人民幣，單位下同，約新台幣45億元）以上的資金投入。

于東來還指，「相信許昌未來會是一個涵蓋哲學和經營學的學習和交流的聖地。」

創建於1995年的胖東來從一家小商店起家，以服務好、善待員工、有爆款商品等特點著稱。年初于東來公布，胖東來集團（許昌、新鄉2地）12月銷售額為20.41億元，去年累計銷售額為169.64億元。

先前于東來透露，胖東來的員工每年有150至180天左右的假期。其中，年假就有40天，除了原先員工每年原有30天年假以外，去年3月開始，胖東來給員工新增10天「不開心假」，都是帶薪，比如親人生病或自己不舒服，都可以請假，員工只要向主管提出申請，主管都會批。

另外，去年4月，于東來公開表示，胖東來員工扣除社保後，最低收入7600多元，員工工資普遍在8000元以上。該薪資在許昌當地已處於較高水平。

不過，于東來獨特的企業文化也常引媒體關注，先前胖東來發布「員工結婚細則」，文件中提到，胖東來員工結婚不允許收取或支付彩禮嫁妝，給雙方家庭造成經濟壓力和精神包袱。

另外，該公司不允許員工依靠父母積蓄買房買車，稱如果父母有足夠的經濟條件，在不影響父母生活品質的情況下，可暫時透過「向父母借款」提前安置，但要做好歸還計畫。還指若員工違反公司制定的結婚標準，視為違背企業價值觀，自違反之日起12個月內，只享有法定的勞動報酬及福利待遇，不享有公司給予的超出法定之外的各項獎勵及福利。

有大陸網民認為胖東來此舉倡導社會正能量風氣，應予以支持；也有網友認為，胖東來管理越界了，過於干涉員工的私人生活。不過該應徵該企業在當地還是十分競爭，去年3月，胖東來開出200多個職位職缺，吸引近3萬人投遞履歷。