春節人力吃緊 中國家政市場多方留人

農曆春節，中國許多在大城市工作的人都要返鄉過年，對於一線城市的家政市場而言，此時是需求大、人手少的時刻，不少家政公司與雇主想方設法留人，甚至開出三倍工資，盼家政服務人員在春節期間上工。

綜合澎湃新聞、上觀新聞，大城市的家政服務員要回家過年，洗衣做飯打掃、照護老人與兒童等，都成了家政公司與雇主面臨的棘手問題。為了應對春節期間家政人員不足的情形，部分地方政府與企業都推出措施，增加家政服務員「原地過年」的意願。

以上海為例，上海市家庭服務業行業協會共選出126家家政企業，為假期前後的上海家庭提供家庭清潔、母嬰護理、老人護理和家電清洗等家政服務，其中多家企業表示，春節期間服務人員數量約達平常的70%。

此外，各家政企業也自行規劃推出輪班制、加薪留人、提高福利等舉措，吸引家政服務人員留在上海過年或是輪流返鄉，確保春節期間從業人員規模的穩定。一間上海的家政企業指出，針對春節期間留在上海的家政人員提供補貼，預計薪資最高可較平常增加70%

除了企業本身，也有不少雇主提出優渥的條件，希望配合的家政服務員不要返鄉，在春節期間能如常上工。

報導引述一名在上海工作的李姓家政人員表示，雇主承諾春節期間給予3倍工資及調休福利，如此豐厚的條件讓她下定了決心留下來，「把我當作家人一樣對待，這讓我深深感受到自己的價值」。

無法順利留人的家庭則轉而聘請計時家政人員，這也使得家政服務仲介市場近期相當的熱鬧，許多仲介都表示接電話接到手軟。

由於需求量大，也有許多家政企業向鄰近的城市借調人員支援，並為這些從外省市前來支援的家政服務員，提供包吃包住的服務，以盡力確保春節期間家政服務的可靠性和連續性。