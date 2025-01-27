聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸微流行／甘肅新能源 深耕中亞

聯合報／ 記者陳政錄
甘肅阿克塞高溫熔鹽槽式光熱發電項目，技術人員巡檢平台集熱區。（新華社）
甘肅阿克塞高溫熔鹽槽式光熱發電項目，技術人員巡檢平台集熱區。（新華社）

據蘭州海關消息，包括風力發電機組及其零件、光電池、鋰離子蓄電池等甘肅新能源產品，去年出口額達四億七五九九萬元（人民幣，下同），主要出口至烏茲別克、哈薩克、巴基斯坦等國家和地區，深耕中亞市場。

中新社指出，甘肅是大陸重要的綜合能源基地，風能、太陽能等可開發量整體位居大陸前列。甘肅官方指，去年甘肅獲批建設國家新能源綜合開發利用示範區，新增新能源裝機一二五八萬千瓦、總量達到六四三七萬千瓦，裝機和發電量占比均居全大陸第二位。新能源及新能源裝備製造業產值達到八三○億元，並出口至海外市場。

看中「世界風庫」甘肅省酒泉市瓜州縣豐富的風光資源，以及靠近中亞國家的地緣優勢，上海寰泰投資集團有限公司落戶瓜州。該集團公司土建工程師李博指出，近年海外市場對於新能源建設需求增多，甘肅「風光」產品和技術正逐步走向世界。今年春節後，他將前往哈薩克參與太陽能項目建設。

作為甘肅省新能源產業發展的主戰場，酒泉已成為大陸最大的陸上風電裝備製造基地。金風科技股份有限公司甘肅分公司總經理張魁介紹，公司生產的風機設備主要出口至烏茲別克、哈薩克、巴基斯坦等國家，目前在手訂單已排至二○二七年。

甘肅省長任振鶴日前作政府工作報告時稱，今年甘肅要著力穩外貿提質效，擴大資源型產品、原材料等進口和風電整機及組件、太陽能、新能源汽車等出口規模。

巴基斯坦 發電機 科技股

延伸閱讀

地方兩會 聚焦新能源車、低空經濟

歐盟將公布「競爭力指南」聚焦創新、新能源廣交國際

小改款Kia Sorento首月領牌即登銷售冠軍！周末全台展間Sorento試乘活動限定舉行

2年內新能源利用率高於90% 陸能源局：優化綠能調節

相關新聞

陸房地產稅收新政 顯成效

大陸國家稅務總局25日公布的數據顯示，大陸房地產稅收新政實施首月運行平穩，新增減免稅116.9億元（人民幣，下同），減稅...

「冷資源」撬動東北熱經濟

在中國東北地區最重要的鐵路樞紐站之一——瀋陽北站，來自山西的遊客何嵐正用手機記錄著一家人的東北之旅。

兩岸微流行／甘肅新能源 深耕中亞

據蘭州海關消息，包括風力發電機組及其零件、光電池、鋰離子蓄電池等甘肅新能源產品，去年出口額達四億七五九九萬元（人民幣，下...

大陸連12年 蟬聯全球最大網絡零售市場

中國大陸批發零售業模式加快創新，連鎖經營、直播電商、即時零售供應鏈服務蓬勃發展。2024年網上零售額15.5兆元（人民幣...

小米創始人雷軍直播「做1事」被封禁 舉報他的網友為何說不好意思？

小米集團創始人雷軍在抖音平台開啟「龍年收官直播」，沒多久疑因網友舉報他「一邊開車，一邊直播」，其直播間突遭封禁，大約1個...

傳擁5萬個輝達被禁出口晶片 大陸「AI獨角獸」恐引發美國調查

總部位於杭州的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期先後發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。