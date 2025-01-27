兩岸微流行／甘肅新能源 深耕中亞

據蘭州海關消息，包括風力發電機組及其零件、光電池、鋰離子蓄電池等甘肅新能源產品，去年出口額達四億七五九九萬元（人民幣，下同），主要出口至烏茲別克、哈薩克、巴基斯坦等國家和地區，深耕中亞市場。

中新社指出，甘肅是大陸重要的綜合能源基地，風能、太陽能等可開發量整體位居大陸前列。甘肅官方指，去年甘肅獲批建設國家新能源綜合開發利用示範區，新增新能源裝機一二五八萬千瓦、總量達到六四三七萬千瓦，裝機和發電量占比均居全大陸第二位。新能源及新能源裝備製造業產值達到八三○億元，並出口至海外市場。

看中「世界風庫」甘肅省酒泉市瓜州縣豐富的風光資源，以及靠近中亞國家的地緣優勢，上海寰泰投資集團有限公司落戶瓜州。該集團公司土建工程師李博指出，近年海外市場對於新能源建設需求增多，甘肅「風光」產品和技術正逐步走向世界。今年春節後，他將前往哈薩克參與太陽能項目建設。

作為甘肅省新能源產業發展的主戰場，酒泉已成為大陸最大的陸上風電裝備製造基地。金風科技股份有限公司甘肅分公司總經理張魁介紹，公司生產的風機設備主要出口至烏茲別克、哈薩克、巴基斯坦等國家，目前在手訂單已排至二○二七年。

甘肅省長任振鶴日前作政府工作報告時稱，今年甘肅要著力穩外貿提質效，擴大資源型產品、原材料等進口和風電整機及組件、太陽能、新能源汽車等出口規模。