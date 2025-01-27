陸春節返鄉購房 地方熱炒

春節臨近，大陸包括湖北全省和青島、欽州、桂林、成都等各地政府或行業協會的帶動下，針對返鄉置業的購房活動以各種形式在全國範圍內多點開花，如線下房博會、購房政策宣講、購房動員。業者關注今年返鄉置業的成效，但各地效果仍存在溫差。

對地產行業而言，房市銷售黃金期除「三月小陽春」、「金九銀十」的傳統房市旺季，還擁有返鄉置業人群推動的「春節檔」。

綜合極目新聞、時代財經報導，房企大力給出優惠，隨州多家房地產開發企業針對返鄉置業群體給予優惠補貼，有的建案憑返鄉車票可抵扣人民幣18,888購房款、送車位等活動；四川綿陽項目推出成功簽約送價值人民幣3萬元黃金、3萬元家庭度假基金等促銷措施；而購買山西臨汾盛唐公園客戶只需提供外地工作證明，就可以獲得人民幣1萬元的購房折扣等。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，從返鄉節奏來看，隨著經濟和產業的調整，三、四線城市反而迎來新的機會。今年返鄉人流量增加，返鄉節奏更快，返鄉置業需求會在所在城市集中釋放。