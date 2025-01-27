陸AI新創大模型震撼矽谷 性能與OpenAI相當 引發Meta恐慌

總部位於杭州的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期先後發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，讓矽谷震驚，甚至引發Meta內部的恐慌。分析認為DeepSeek可能將改寫AI大模型領域的遊戲規則。

財聯社報導，甚至有投資者將輝達上周五重挫3.12％的原因指向DeepSeek的一夜爆火。德國《世界報》知名市場評論員Holger Zschaepitz表示：「中國的DeepSeek可能代表對美國股市的最大威脅，因為該公司似乎以極低的成本構建了一個突破性的人工智慧模型，並且無需使用尖端晶片。這讓人質疑投入該行業的數千億美元資本支出的實際效用。」

據報導，DeepSeek僅用2,048片H800顯示卡（GPU）、耗時兩個月，就訓練出了一個6,710億參數的DeepSeek-V3。相較於Meta訓練參數量4,050億的Llama 3，用了16,384片更強的H100顯示卡，花了54天。DeepSeek的訓練效率提升了11倍。

陸媒《每日經濟新聞》昨（26）日報導稱，在美國總統川普宣布5,000億美元的「星際之門」（Stargate）發展人工智慧基礎建設計畫之際，DeepSeek以極低的價格建立了突破性的AI模型，且未使用尖端晶片，讓人們質疑，AI行業數千億美元資本的巨額投入，是否真為最有效的方法？

報導回顧，去年12月27日，DeepSeek推出開源模型「DeepSeek-V3」。AI系統排名網站「聊天機器人競技場」（Chatbot Arena）顯示，「DeepSeek-V3」在所有模型中排名第七，在開源模型排第一。且「DeepSeek-V3」是全球前十中，性價比最高的模型。

不到一個月，今年1月20日，DeepSeek再推出「DeepSeek-R1」，24日「DeepSeek-R1」在聊天機器人競技場綜合榜單上排名第三，與頂尖推理模型、OpenAI推出的o1並列。同時，測評機構「Artificial-Analysis」對「DeepSeek-R1」的初始基準測試結果也顯示，「DeepSeek-R1」在AI分析質量指數中取得第二高分，價格則是o1的約30分之1。

《每日經濟新聞》稱，24日一篇發布在匿名平台teamblind上的文章瘋傳，一位自稱是Meta員工稱，Meta內部因為DeepSeek模型進入恐慌模式，該文員工寫道，「DeepSeek-V3」在基準測試中，已經讓（Meta推出的）Llama 4相形見絀，而更讓人難堪的是，一家「僅用550萬美元訓練預算的中國公司」就做到了這一點。

該匿名文指，工程師正爭分奪秒分析DeepSeek，試圖複製其中的一切可能技術。另外，「DeepSeek-R1」的出現，也讓情況更加嚴峻。

然而，美國人工智慧數據基礎設施新創公司Scale AI執行長Alexandr Wang最近接受CNBC採訪時爆料，DeepSeek擁有大約五萬個輝達最先進的H100 GPU，並指「但是很明顯他們不能說出來，因為這違反了美國所實施的出口管制，我相信他們擁有比外界想像的更多，他們未來會被晶片管制，和出口管制所限制」。