陸房地產稅收新政 顯成效
大陸國家稅務總局25日公布的數據顯示，大陸房地產稅收新政實施首月運行平穩，新增減免稅116.9億元（人民幣，下同），減稅紅利釋放，促進房地產市場平穩健康發展。
中新社報導，大陸財政部、國家稅務總局、住房和城鄉建設部2024年11月發布「關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告」，發布一系列稅收減免新政策，自2024年12月1日起落地實施。
大陸國家稅務總局財產和行為稅司有關負責人表示，新政將個人購買住房契稅享受1%較低優惠政策的住房面積標準由原來的90平方公尺，提高到140平方公尺，這一政策新增減稅65億元。住房面積標準擴圍後，個人購買住房享受1%契稅最低優惠稅率的家庭達到140.7萬戶，占全部享受契稅優惠政策家庭的89.4%，較政策實施前提高了14.4個百分點。
其中，個人購買家庭唯一或第二套住房在90平方公尺至140平方公尺之間的家庭占比62.9%，這些購房民眾繳納契稅的稅率從1.5%或2%一律降至1%，享受到了真金白銀的政策紅利。
負責人指出，新政將北京、上海、廣州和深圳購買第二套住房納入契稅優惠政策範圍，新增減稅25.8億元。4個城市符合二套房條件的納稅人分別減稅8億元、9.4億元、2.5億元和5.9億元，分別相應惠及9677戶、15572戶、5998戶、4727戶家庭。
此外，新政調整北上廣深個人轉讓住房增值稅政策，對北上廣深個人轉讓購買滿2年的住房，不再區分普通住宅和非普通住宅，統一免徵增值稅。新政實施首月，個人轉讓原非普通住宅新增免稅26.1億元，北上廣深4城個人轉讓住房套數較上月增長71%。
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