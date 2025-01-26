快訊

柯建銘指翁曉玲「數學不如小學生」 白委酸：可能是同班同學

大S甜挽具俊曄 「驚人狀態」現身王偉忠女兒歸寧宴

獨／竹東三環幫遭掃射釀1死5傷…傳為內鬥、歹徒有意投案？警方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

傳擁5萬個輝達被禁出口晶片 大陸「AI獨角獸」恐引發美國調查

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
總部位於杭州的大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，陸媒指此舉引發矽谷震驚，甚至引發Meta內部焦慮。（取自DeepSeek官網）
總部位於杭州的大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，陸媒指此舉引發矽谷震驚，甚至引發Meta內部焦慮。（取自DeepSeek官網）

總部位於杭州的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期先後發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，讓矽谷震驚，甚至引發Meta內部的恐慌。然而，一夕爆火的DeepSeek可能引發美國晶片調查，因市場傳出DeepSeek擁有五萬個已經被禁止出口至大陸的輝達H100人工智慧晶片。

美國AI新創公司Scale AI 執行長 Alexandr Wang 最近接受採訪時爆料，Deepseek擁有大約五萬個輝達最先進的H100 GPU，並指「但是很明顯他們不能說出來，因為這違反了美國所實施的出口管制，我相信他們擁有比外界想像的更多，他們未來會被晶片管制，和出口管制所限制」。

財聯社報導，甚至有投資者將輝達上周重挫3.12％的原因指向DeepSeek的一夜爆火。德國《世界報》知名市場評論員Holger Zschaepitz表示：「中國的DeepSeek可能代表對美國股市的最大威脅，因為該公司似乎以極低的成本構建了一個突破性的人工智慧模型，並且無需使用尖端晶片。這讓人質疑投入該行業的數千億美元資本支出的實際效用。」

據報導，DeepSeek僅用2,048片H800顯示卡（GPU）、耗時兩個月，就訓練出了一個6,710億參數的DeepSeek-V3。相較於Meta訓練參數量4,050億的Llama 3，用了16,384片更強的H100顯示卡，花了54天。Deepseek的訓練效率提升了11倍。

晶片 矽谷 美國 輝達

延伸閱讀

24日又傳南海爭議…央視曝畫面：菲船從陸海警船前「高速橫穿」

去年318宗赴香港大陸生遭電騙 失財逾2950萬美元

Meta今年650億美元投資AI 廣達、緯穎、雙鴻等喜迎利多

輝達找夥伴引爆大商機 機器人關鍵零組件台廠都能打造

相關新聞

全球首張！大陸峰飛航空2噸級eVTOL「凱瑞鷗」 獲頒生產許可證

大陸快速發展「低空經濟」，eVTOL（電子垂直起降飛行器）企業「峰飛航空」26日宣布，旗下2噸級eVTOL「凱瑞鷗」已在...

前腳才喊「大事不過年」 陸證監會推方案支持股票ETF投資

趕在年前趁熱推政策，大陸官方中長期資金入市實施方案甫落地，大陸證監會三日內便推行動方案促進資本市場指數化投資、建立股票E...

電動車起火 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

國道1號楊梅休息站25日晚間發生電動車自撞分隔島後，瞬間起火燃燒，已造成4死4傷，有網友以及醫師翁銘佑認為，從燃燒火勢看...

傳擁5萬個輝達被禁出口晶片 大陸「AI獨角獸」恐引發美國調查

總部位於杭州的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期先後發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R...

遭房地產拖累 2024中國地方土地出讓收入年減16%

中國土地財政失靈。受到房地產市場、土地市場持續低迷影響，去年中國地方土地出讓收入年減16%，連續第3年下滑，削減地方可運...

陸爆紅DeepSeek驚傳伺服器崩了！陸網揶揄「沒問什麼敏感題」 公司回應了

大陸AI公司DeepSeek（深度求索）20日對外正式發表DeepSeek-R1模型，因性能與OpenAI最新的o1相媲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。