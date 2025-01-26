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遭房地產拖累 2024中國地方土地出讓收入年減16%

中央社／ 台北26日電
中國土地財政失靈。受到房地產市場、土地市場持續低迷影響，去年中國地方土地出讓收入年減16%，連續第3年下滑，削減地方可運用財力。（中新社）
中國土地財政失靈。受到房地產市場、土地市場持續低迷影響，去年中國地方土地出讓收入年減16%，連續第3年下滑，削減地方可運用財力。（中新社）

中國土地財政失靈。受到房地產市場、土地市場持續低迷影響，去年中國地方土地出讓收入年減16%，連續第3年下滑，削減地方可運用財力。

中國財政部發布2024年財政收支報告。內容顯示，在2024年地方政府性基金中，國有土地使用權出讓收入（土地出讓收入）為人民幣4兆8699億元（約新台幣21兆6000億元），年減16%。

第一財經報導指出，這是2022年以來連續第3年土地出讓收入下滑，降幅較2023年（13.2%）擴大。主要受到房地產市場、土地市場持續低迷影響，土地出讓收入量跌價也跌。

粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，2024年地方土地出讓收入持續縮量，不過在房地產增量政策支持下，第4季降幅明顯縮小，一線城市等核心城市的土地市場回溫明顯；土地出讓收入走勢與房屋銷售景氣度相關。

羅志恆認為，地方政府今年對於土地市場預期好轉；考慮到房地產仍處於調整轉型期，土地市場成交將持續築底，預估2025年全國土地出讓收入繼續維持負成長，不過減幅可望從兩位數縮小為個位數。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，不少地方提出持續用力推動房地產市場回穩，支持房地產穩定的政策力道將會更大，房地產開發商資金面也將更好，對於今年整體土地出讓收入抱持一定樂觀。

第一財經報導提到，受到經濟下滑、房地產市場低迷、減稅等影響，去年中國地方稅收普遍下滑；土地出讓收入連年下滑，削減地方可運用財力。

一線城市 人民幣 房地產 房屋

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