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陸爆紅DeepSeek驚傳伺服器崩了！陸網揶揄「沒問什麼敏感題」 公司回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
DeepSeek-R1模型發布後引發轟動，截至26日下午近4點，DeepSeek在美區蘋果App Store免費榜升至第六位，超越Google Gemini、Microsoft Copilot等美國科技公司的生成式AI產品。圖／截自DeepSeek網站
DeepSeek-R1模型發布後引發轟動，截至26日下午近4點，DeepSeek在美區蘋果App Store免費榜升至第六位，超越Google Gemini、Microsoft Copilot等美國科技公司的生成式AI產品。圖／截自DeepSeek網站

大陸AI公司DeepSeek（深度求索）20日對外正式發表DeepSeek-R1模型，因性能與OpenAI最新的o1相媲美，引發轟動，傳出連矽谷也震驚。不過，「DeepSeek崩了」話題26日在大陸社群平台上引發討論，有網友貼出螢幕截圖顯示，DeepSeek頁面跳出「服務器（伺服器）繁忙，請稍後再試」提示浮窗，直問：「是發生什麼事了啊？」

「DeepSeek崩了」話題26日下午登上微博熱搜，眾多網友分享DeepSeek螢幕截圖，表示暫時無法使用服務。網友留言紛紛提到伺服器當機當下正在使用服務：「唉，我剛還在問股票啊」、「伺服器崩潰的時候，我還在讓牠教我寫詩。」也有網友不解表示，「剛才還用的好好的」。

不過也有網友認為，DeepSeek本周因為評測結果追平美國矽谷企業OpenAI o1，但其開發成本卻遠遠低於OpenAI、Google等所開發的模型，震驚AI業界，火爆全網，估計是使用人數過多，「訪問人太多，伺服器跟不上」、「應該是全球訪問太多了，超乎預期」、「訪問量太大了吧」。也有網友黑色幽默地稱，「被駭客攻擊了吧，估計引起嫉妒了」、「我沒問什麼敏感題啊」。

對於網友反映DeepSeek因伺服器繁忙「崩了」，DeepSeek在26日下午回應證實此事，表示26日下午確實出現了局部服務波動，但問題在數分鐘內得到解決。DeepSeek並指，此次事件可能與新模型發布後的訪問量激增有關，而官方狀態頁未將其標記為事故。

DeepSeek-R1模型發布後，的確引發轟動。新浪財經報導，截至26日下午近4點，DeepSeek在美區蘋果App Store免費榜升至第六位，超越Google Gemini、Microsoft Copilot等美國科技公司的生成式AI產品。

界面新聞指出，先前DeepSeek在美國地區榜單的排名並無特別突出表現，處於穩定上升階段，但未進入前10名。此次突然竄升，與其近期一系列突出表現有直接關係。

去年年底，DeepSeek推出開源模型DeepSeek-V3。當時，聊天機器人競技場（Chatbot Arena）數據顯示，DeepSeek-V3在所有模型中排名第7，在開源模型中排第1，是全球前10個中性價比最高的模型。

本月20日，DeepSeek又正式開源R1推理模型。24日，DeepSeek-R1在Chatbot Arena綜合榜單上排名第3，與OpenAI的頂尖推理模型o1並列。在高難度提示詞、程式碼和數學等技術性極強的領域，DeepSeek-R1拔得頭籌；在風格控制以及高難度提示詞與風格控制結合的測試中，DeepSeek-R1均與o1 並列第1。此外，Artificial-Analysis的初步基準測試結果顯示，DeepSeek-R1在AI分析品質指數中取得第2高分，但價格卻是o1的約三十分之一。

大陸AI公司DeepSeek（深度求索）20日對外正式發表DeepSeek-R1模型後，引起轟動，但26日下午卻傳出伺服器「崩了」而暫時無法使用，引起網友瘋議。圖／取自微博
大陸AI公司DeepSeek（深度求索）20日對外正式發表DeepSeek-R1模型後，引起轟動，但26日下午卻傳出伺服器「崩了」而暫時無法使用，引起網友瘋議。圖／取自微博

OpenAI 矽谷 美國

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