前腳才喊「大事不過年」 陸證監會推方案支持股票ETF投資

趕在年前趁熱推政策，大陸官方中長期資金入市實施方案甫落地，大陸證監會三日內便推行動方案促進資本市場指數化投資、建立股票ETF快速註冊機制、引導機構調降大型寬基（市值型）股票ETF管理費率，並吸引外資透過指數化投資參與A股等。此外，陸金監總局已批覆展開第二批長期股票投資試點，規模為人民幣520億元。

大陸證監會主席吳清23日表示，「大事不過夜，更不能過年，所以我們只爭朝夕」。暗示大陸監管單位將積極、迅速在年前落地各項助推中長期資金入市的具體措施。

大陸證監會26日印發《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，該方案旨在強化指數基金資產配置功能，為中長期資金入市提供更加便利的渠道，助力構建資本市場「長錢長投」生態。

方案提及，要積極發展股票ETF，推出更多紅利、低波、價值與成長等ETF產品;要求建立股票交易型開放式指數基金（ETF）快速註冊機制，原則上自受理之日起5個工作日內完成註冊；適時適度引導行業機構調降大型寬基股票ETF管理費率和托管費率。

方案指出，繼續免收ETF上市年費，推動降低或減免ETF做市、登記結算、指數使用等費用，持續調降指數基金運作成本；穩慎推進ETF互掛合作和境內指數境外授權用於開發指數產品和指數衍生品，吸引外資通過指數化投資參與A股市場。

在債券ETF部分，方案稱，支持推出更多流動性好、風險低的不同久期利率債ETF。穩妥推出基準做市信用債ETF，研究將信用債ETF納入債券通用回購質押庫，逐步補齊信用債ETF發展短板。

中國銀行保險報報導，近日金融監管總局已批復開展第二批長期股票投資試點，包括中國太平洋人壽保險、泰康人壽保險、陽光人壽保險及相關保險資產管理公司獲准以契約制基金方式參與試點。

中央金融辦、陸證監會、財政部、人社部、人行、金監總局等多部門22日聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，針對打通中長期資金入市堵點卡點提出了多項重點舉措，包括延長「長錢」考核周期，提出中長期資金入市的硬指標：未來三年，國有保險公司每年新增保費的30%用於投資A股，公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%等。機構認為有望給A股帶來千億長期活水。