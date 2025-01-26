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全球首張！大陸峰飛航空2噸級eVTOL「凱瑞鷗」 獲頒生產許可證

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸「峰飛航空」26日宣布，旗下2噸級eVTOL「凱瑞鷗」已在去年12月24日獲得大陸民航華東局頒發的生產許可證。圖／取自峰飛航空官網
大陸「峰飛航空」26日宣布，旗下2噸級eVTOL「凱瑞鷗」已在去年12月24日獲得大陸民航華東局頒發的生產許可證。圖／取自峰飛航空官網

大陸快速發展「低空經濟」，eVTOL（電子垂直起降飛行器）企業「峰飛航空」26日宣布，旗下2噸級eVTOL「凱瑞鷗」已在去年12月24日，獲得大陸民航華東地區管理局頒發的V2000CG無人駕駛航空器系統的生產許可證（Production Certificate，簡稱PC），這是全球首張2噸級eVTOL生產許可證。

峰飛航空在微信公眾號發文表示，獲頒此證除了代表V2000CG凱瑞鷗機型進入批量生產階段的重要里程碑，也標誌著大陸2噸級eVTOL無人駕駛貨運航空器，向產業化發展邁出了堅實的一步。

峰飛航空表示，隨著V2000CG生產許可證的取得，峰飛航空將進一步推進V2000CG的大量生產、單機取證及交付售後工作，積極推動其商業化應用，致力於為全球空中物流行業提供更有效率、更環保的運輸解決方案。

峰飛航空稱，V2000CG最大起飛重量2噸，純電動力、無人駕駛，運載能力等同小型直升機，主要用於低空物流、緊急物資運輸及緊急救援，客戶包括大型物流公司、通航物流服務業者、緊急救援服務提供商和政府部門等。

在大陸的eVTOL要實現商業化營運，除了空域管理與低空基礎建設，企業本身需要取得4張證，包含型號合格證（TC）、生產許可證（PC）、標準適航證（AC）及運營許可證（OC）。取得PC，相當於獲得規模化量產某一型號的飛行器的機會，每一架eVTOL出廠前都需要獲大陸民航局頒發AC，表明該架飛行器安全可用。

峰飛的V2000CG是全球首個通過型號合格認證的噸級以上eVTOL航空器，而大陸首個取得前3張證件的是億航智能的EH216-S，去年4月達成此目標，其最大起飛重量為620公斤。目前，億航智能旗下2家營運公司（廣東、合肥）分別遞交的OC申請正式被民航局受理，是全球首個無人駕駛載人eVTOL的OC審定項目。

民航局 物流 直升機

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