合併、減薪潮沖擊 陸證券業去年流失2萬人

大陸疫後經濟情勢不振，在券商合併重組、降薪、裁員等多方衝擊下，券商業「跑馬圈地」擴張時代不再。經歷先前2年從業人員大幅成長後，去年券商領域從業人員減少近2萬人，從業者總數約為33萬人，降幅5.6%，已降回疫情前2019年的水準。

界面新聞報導，根據中證協、Choice金融終端數據，去年大陸券商領域從業人數淨流出19637人，主要集中在一般證券業務人員、證券經紀人。去年超過8成證券公司從業人員人數減少。其中，中信證券、國信證券、廣發證券、興業證券、國投證券、中信建投、長江證券、國泰君安、華源證券等9家券商的從業人數淨流出超過500人。

至於是哪些業者縮減規模？去年底，員工規模達「萬人俱樂部」的券商數量顯著減少，目前僅剩下中信證券、中信建投、國泰君安、中國銀河、廣發證券，等同回到2019年底的水準；國信證券則跌出「萬人俱樂部」。

不同券商的從業人員儲備情況也呈現分化態勢。報導提到，有104家券商從業人員呈現淨流出，占比逾85%。其中，中信證券淨流出1388人位居榜首，有原因是部分員工轉到子公司；國信證券、廣發證券淨流出人數也破千人，前者減員比率逾11%，是大型券商裡占比最高。

針對從業人員顯著減少，有業內人士表示，由於行業「大環境問題」，今年券商整體釋放的招聘需求比往年減少，提出離職人員增加。原因之一是隨著數位轉型加速，證券業務的自動化程度提高，傳統人工密集型崗位需求減少，導致從業人員數量下降。

報導提到，自2023年8月27日階段性收緊IPO以來，券商投資業務受影響。項目減少、收入下滑，首當其衝的是，投行從業人員面臨供大於求，去年下半年以來，各家券商裁員、降薪、轉職分流時有發生，也進一步加劇了人員流出。

例如，頭部券商中，中金公司去年淨利及投資銀行業務手續費淨收入均下降，計畫自2024至2026年削減3分之1的境內投行員工。另外，中信證券為了緩解IPO速度放緩帶來的人事成本壓力，去年3月對100多名總部投行股權業務人員實施調崗，實施「末位淘汰」考核制。

華東地區一位資深金融獵頭透露，挖角愈來愈難做，甚至比過去3年疫情期還難，主因是證券公司招聘需求下降很多，多家機構削減成本，「目前機構處境艱難，一方面是『活多錢少』，另一方面難以找到更好出路。」

深圳某券商投行人士指出，業內人員流失有2大原因，首先是業務開展困難，加上合併重組的大背景，很多公司都在做「業務減法」，這2年券商多項業務業績下滑，且預計今年投行業務難有顯著好轉。該人士稱，另一原因是各方面薪酬待遇下降，這與業務壓力有關，也受「限薪令」的影響，降薪潮已對從業人員產生普遍影響。