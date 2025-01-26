寵物經濟 中國大陸店家春節推貓狗「年夜飯」賣出百萬套

中國近年興起寵物經濟，一名北京女子貼出春節期間上門餵貓排班表，自稱可賺人民幣1.5萬元（約新台幣6.75萬元）；多家寵物店則推出貓狗「年夜飯」，有店家已賣出逾百萬套。

香港星島日報網今天報導，一名中國網友近日在社群平台貼出「春節工作表」說，自己靠著春節期間上門餵貓預計可收入1.5萬。

報導說，自1月27日到2月3日，這名北京女子每天都有10餘家訂單，「平均單價110元，70%老客戶，最多一天20家，剩下幾天也都在18家左右」。

不少「萌寵」家庭自訂團圓飯的同時也不忘給家中貓狗選購「寵物年夜飯」，近日電商平台上相關產品銷售火爆，有的店舖甚至賣出了逾百萬套。

例如廣州某家寵物店就推出了小狗年夜飯套餐，菜品包括八寶福祿鴨、姑蘇白什錦、芝士黑虎蝦厚蛋堡、芙蓉獅子頭等10道，共計168元。

報導說，有些套餐一經推出即被約滿，網友感慨說「小貓小狗吃得比我還貴」。