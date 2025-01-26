快訊

電動車起火 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

楊梅休息站4死4傷車禍 雲林鄰居嘆：這年可怎麼過！

寵物經濟 中國大陸店家春節推貓狗「年夜飯」賣出百萬套

中央社／ 台北26日電
中國近年興起寵物經濟，多家寵物店則推出貓狗「年夜飯」，有店家已賣出逾百萬套。 示意圖／Ingimage
中國近年興起寵物經濟，多家寵物店則推出貓狗「年夜飯」，有店家已賣出逾百萬套。 示意圖／Ingimage

中國近年興起寵物經濟，一名北京女子貼出春節期間上門餵貓排班表，自稱可賺人民幣1.5萬元（約新台幣6.75萬元）；多家寵物店則推出貓狗「年夜飯」，有店家已賣出逾百萬套。

香港星島日報網今天報導，一名中國網友近日在社群平台貼出「春節工作表」說，自己靠著春節期間上門餵貓預計可收入1.5萬。

報導說，自1月27日到2月3日，這名北京女子每天都有10餘家訂單，「平均單價110元，70%老客戶，最多一天20家，剩下幾天也都在18家左右」。

不少「萌寵」家庭自訂團圓飯的同時也不忘給家中貓狗選購「寵物年夜飯」，近日電商平台上相關產品銷售火爆，有的店舖甚至賣出了逾百萬套。

例如廣州某家寵物店就推出了小狗年夜飯套餐，菜品包括八寶福祿鴨、姑蘇白什錦、芝士黑虎蝦厚蛋堡、芙蓉獅子頭等10道，共計168元。

報導說，有些套餐一經推出即被約滿，網友感慨說「小貓小狗吃得比我還貴」。

寵物 年夜飯 春節

延伸閱讀

過年拚加薪 中國大陸外送員留在城市不回家

地震打亂春節返鄉疏運 直擊高鐵月台擠滿乘客

欠債欠過年「不只衰一人」！春節這2天借錢 小心破財一整年

大樂透摃龜下期頭獎1億元 春節大紅包、小紅包還剩千餘組

相關新聞

電動車起火 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

國道1號楊梅休息站25日晚間發生電動車自撞分隔島後，瞬間起火燃燒，已造成4死4傷，有網友以及醫師翁銘佑認為，從燃燒火勢看...

寵物經濟 中國大陸店家春節推貓狗「年夜飯」賣出百萬套

中國近年興起寵物經濟，一名北京女子貼出春節期間上門餵貓排班表，自稱可賺人民幣1.5萬元（約新台幣6.75萬元）；多家寵物...

合併、減薪潮沖擊 陸證券業去年流失2萬人

大陸疫後經濟情勢不振，在券商合併重組、降薪、裁員等多方衝擊下，券商業「跑馬圈地」擴張時代不再。經歷先前2年從業人員大幅成...

廣東公布2024年GDP增3.5% 連2年未達預期目標

近日大陸各省召開兩會，陸續公布該省去年相關經濟數據。廣東省長王偉中14日在全省人大會議的政府工作報告表示，2024年GD...

陸品牌拜年 春節英文挨轟去中化

春節臨近，大陸當紅茶飲品牌「霸王茶姬」近日在境外社群發文將春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用官方明訂的...

陸三大航空 去年估虧288億

大陸國航、東航、南航三大國有航空公司，陸續公布完2024年財報預虧公告。受到行業競爭加劇以及匯率波動等因素的影響，三大航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。