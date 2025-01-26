廣東公布2024年GDP增3.5% 連2年未達預期目標

近日大陸各省召開兩會，陸續公布該省去年相關經濟數據。廣東省長王偉中14日在全省人大會議的政府工作報告表示，2024年GDP「突破14兆元人民幣」（單位下同），連續36年全大陸居冠，因為沒披露GDP增幅數據，引發猜測。

廣東省統計局25日公布，2024年，全省地區生產總值14.163381兆元，按不變價格計算，比上年增長3.5%。港媒《星島日報》26日稱，廣東原設定2024年GDP增長5%左右，意味著廣東連續第2年無法實現增長目標。

南方網援引廣東統計局數據，廣東2024年第一產業增加值5837.03億元，增長3.4%；第二產業增加值54365.47億元，增長4.4%；第三產業增加值81431.31億元，增長2.8%。

先前王偉中在政府工作報告表示，外部環境變化帶來的不利影響加深，廣東經濟外向度高，受到的衝擊尤為直接，有效需求不足，部分企業經營困難，「房地產市場還處於調整過程中。新舊動能轉換存在陣痛，關鍵核心技術受制於人的問題仍未根本解決。」

日前江蘇省長許昆林發表政府工作報告，2024年全省GDP達13.7兆元，年增率5.8%，增量居全中國大陸第一，也讓外界關注長年以來廣東的「經濟第一大省」地位是否將易主。