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過年拚加薪 中國大陸外送員留在城市不回家

中央社／ 台北26日電

春節很多人返鄉與家人團圓，然而在城市中仍可看見不少外送員的身影。這些外送員沒有返鄉的理由各不相同，不過有不少人盼著能夠在春節期間競爭少補貼多的情形下，多賺點錢。

綜合陸媒報導，中國春節期間的外送需求大幅成長，加上競爭少、業者補貼等原因，不少外送員選擇「就地過年」。

為了鼓勵外送員過年不返鄉，中國多家外送平台祭出各項補貼，更喊出「跑得越多，賺得越多」。有外送員分享過往春節跑單的經驗，平均可多賺人民幣6000元到7000元（下同，約新台幣2萬7000元到3萬1500元），如果跑得更勤，薪資可望更高。

有業者提出「春節跑單壓歲錢與開工紅包」最高6500元的誘因；也有業者提高春節期間的配送獎金，讓外送員能賺到比平常更多的工資。

中國外送平台美團則宣布在中國上百個城市舉行超過6000場外送員春節聯歡活動，包括聯歡會、年度榮譽表彰等活動，並有超過400場的年夜飯活動，讓就地過年的外送員齊聚一堂。

報導引述北京一名外送站站長的觀察，由於外送員的工作相對靈活自由，可自行決定春節休假時間，因此有一些外送員在12月、1月上旬陸續返鄉，然後在近期陸續回到工作崗位，準備在春節期間好好賺一筆。

這名站長也提到，按照過往經驗，在元宵節後會有大量的新手外送員湧入，較平常多出4成，很多人原來是在工地、餐飲業工作，然而新人來得快去得快，「留到年底的大概只有1/10」。

外送員 春節

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