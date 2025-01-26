陸品牌拜年 春節英文挨轟去中化

春節臨近，大陸當紅茶飲品牌「霸王茶姬」近日在境外社群發文將春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用官方明訂的Chinese New Year，遭大陸網友砲轟，昨天緊急更改文案並致歉。

聯合國教科文組織去年十二月通過中國提案，將農曆春節列為「人類非物質文化遺產代表作」名錄。今年，中國官方大舉慶祝首個「非遺春節」。

正積極進軍海外市場的霸王茶姬（CHAGEE），近日在ＩＧ、臉書等境外社群帳號發文向茶友賀年，被中國網友發現春節英文翻譯使用Lunar New Year，而不是Chinese New Year或Spring Festival。

「霸王茶姬 外網」隨即登上微博熱搜榜，並遭網友痛批「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」，要求霸王茶姬道歉更正。

霸王茶姬踩雷後，緊急更改文案為Chinese New Year，昨透過微信公眾號就翻譯不當致歉，表示：「很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對『春節』的翻譯使用更一致的說法，我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通，確保表達內容的準確性。」

陸媒封面新聞引述上海市天文學會副理事長施韡稱，Lunar New Year和Chinese New Year之爭，涉及的是一個科學問題。從曆法的角度來講，Lunar New Year是不準確的。現在所使用的農曆屬於陰陽合曆，Lunar New Year只能代表「陰曆」，不能完整地表達「陰陽合曆」的概念。