星巴克中國董座閃電換人

執掌14年的星巴克中國董事長王靜瑛，突然在24日退休，接任者是CEO劉文娟。突然的人事異動再度傳出星巴克中國可能出售股權引進當地合作夥伴，或出售給私募股權公司。

澎湃新聞報導，王靜瑛從2011年開始掌舵星巴克中國業務，從「首席執行官」到「董事長」等職位，在王靜瑛的領導下，大陸市場從500家店成長為7,000多家店，覆蓋1,000個縣級市場，成為星巴克在海外最大市場。

新任董事長劉文娟1998年從復旦大學經濟學院畢業，她繼續攻讀碩士學位，並拿下國際金融專業學士和碩士學位。2002年畢業後就加入麥肯錫，其間負責領域均集中在消費和零售行業。2012年，劉文娟加入星巴克中國擔任企業專案總監，一步步走到公司的核心位置。

期間，劉文娟從零開始，一手打造出星巴克中國的整套數位化體系，包括「專星送」、「啡快」等業務都出自她手，而這也成為日後公司增長的關鍵引擎。此前有行業分析，劉文娟之所以被提拔為聯席CEO，就是源於她在數位業務的卓越表現。

不過，人民幣9.9元的咖啡促銷大戰席捲大陸市場，本土與國際品牌競爭日益激烈。對於大陸市場的發展策略，去年擔任星巴克中國首席執行官劉文娟表示，大陸咖啡市場持續發生深刻改變，促銷頻繁，整個行業集體承受壓力，星巴克中國的同店銷售因此受到影響。

彭博此前報導，星巴克正在考慮出售大陸業務的股權，引進當地合作夥伴，也可能出售給私募股權公司。星巴克全球發言人當時回應表示，「公司正花時間更深入地瞭解，在大陸的業務營運以及市場競爭環境。正努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作夥伴關係。」

觀察者網報導，晶捷互動創始人品牌戰略專家陳晶晶表示，無論是瑞幸等品牌透過更具吸引力的價格、更具創新創意的產品吸引年輕者，還是不斷興起的小眾網紅咖啡品牌，都在不斷蠶食著星巴克的市占，出售股權可幫星巴克獲取資金，持續擴張；選擇合適的本地合作夥伴，將幫助星巴克獲取更多資源，鞏固市場地位。