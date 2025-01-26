中美之爭 人工智慧是核心戰場

知名經濟學家陶冬指出，關於中美之爭不是冷戰，不是熱戰，更不是核戰，而是科技之戰，而科技之戰中間的一個核心競爭是AI的競爭，這是國力之爭，大陸的製造業AI是領先美國，因為產業鏈全在大陸，加上雲端、5G、資料中心等要遠遠好過世界上任何的基礎設施，「因此AI智慧工業、人形機器人都是大陸的優勢。」

陶冬表示，美國在ChatGPT等生成式AI上，能力遠遠超過大陸，而且未來這個差距會愈來愈大，因為大陸的互聯網系統本身就是封閉的，只能在境內的這些資料庫裡面搜索。

中華經濟研究院第二研究所國際鏈結組副組長江泰槿指出，大陸將AI發展視為國家戰略，投入大量資源推動技術研發和應用。「但硬體受限老美。」相較之下，台灣由於體量小，發展策略更注重創新和產業生態的建設。