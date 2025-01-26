專家剖析抗美大計 大陸半導體業突圍拚成熟製程

外界預測美國總統川普將強化美國半導體製造，美中科技戰恐加劇。中華經濟研究院第二研究所國際鏈結組副組長江泰槿表示，不管川普將對半導體祭出什麼制裁，大陸半導體將繼續開拓非美系統合作管道，以突破技術瓶頸，並全方位發展策略涵蓋設計、製造、封裝測試等完整產業鏈，目標在建構自主完整的半導體生態系統，降低對外部技術依賴程度。

江泰槿認為，大陸在突破美國科技封鎖方面採取了多元化的策略，重點發展半導體成熟製程，同時不斷加大研發投入和產業支持力度，但這也對台灣半導體產業形成了實質性的競爭壓力和潛在威脅。

大陸政府採取舉國體制，積極整合產業資源，以打造統一的「大陸半導體企業」為戰略目標。江泰槿指出，為了因應美方科技管制措施，大陸已逐步將半導體戰略重心轉向成熟製程，在美方對先進製程技術實施出口管制的背景下，該布局現階段不僅有效規避美方制裁影響，更能默默地在全球半導體供應鏈中確立關鍵地位。

與兩年前的晶片法案清單相比，來自美方的禁令，正圍繞半導體生態鏈層層加碼；而大陸在這場關於先進科技的競爭中，也不再只是被動接招。

2024年12月3日，中國互聯網協會、中國汽車工業協會、中國通信企業協會、中國半導體行業協會罕見地聯合發聲，建議大陸企業謹慎採購美國晶片。

從行業協會集體發聲，到輝達涉嫌違反反壟斷法被立案調查，作為全球最大的晶片市場之一，大陸龐大的生意需求和國產材料、設備等技術的不斷突破，也正在轉化為對抗單邊制裁的武器。

國際半導體產業協會（SEMI）於2024年9月發布，預計大陸半導體設備支出2025年或將轉為減少。大陸的半導體製造設備市場在2024年首次突破400億美元，在2025年不會達到400億美元，將回落至2023年的水準。